Казань «почти готова» к началу отопительного сезона

Фото: Олег Тихонов (архив)

Опрессовки закончатся в середине сентября

В Казани завершаются ремонтные работы на тепловых сетях. Проводятся они без ограничения потребителей, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе мэрии города.

— Итоговые осенние опрессовки тепловодов запланированы на 8—9 сентября в Заречной части города, 13—14 сентября — в Центральной и Южной частях, — пояснили изданию.

Кроме того, работы проводились и управляющими компаниями. Они провели промывку, гидроопрессовку и ремонт систем центрального отопления многоквартирных домов. Сейчас проводится проверка технического состояния водосточных труб, кровель, отмосток, входных дверей и оконных заполнений мест общего пользования.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также восстанавливаются поврежденные кровли, ремонтируются фасады, входные группы домов. В пресс-службе мэрии Казани добавили, что все запланированные мероприятия находятся на заключительном этапе.

Начало отопительного сезона пока не известно

Вместе с этим власти города пока не приняли решение о начале отопительного сезона. Согласно постановлению правительства России, тепло должно поступать в дома, когда среднесуточная температура опускается до +8 градусов в течение пяти дней. В Казани этот показатель, по данным на 6 сентября, равен + 14 градусам.

Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии, к подаче тепла в дома казанцев готовы все крупные источники теплоснабжения, котельные «Казэнерго» и ведомственные котельные. Сейчас с Ростехнадзором отрабатываются вопросы по документации.

Фото: wirestock на Freepik.com

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Казани начался 16 сентября. За несколько дней до этого тепло было подано в 92 детских сада и 6 больниц. При этом в 2020 году период подачи тепла стартовал еще позже — 21 сентября.

При этом в Татарстане на начало сентября этого года к отопительному периоду были готовы 99% котельных. Как немногим позже пояснили в Минстрое республики, в этот список вошли три тысячи таких сооружений.

Без аварий в прошлом году не обошлось

Тем не менее подготовка не позволила провести прошлый отопительный сезон без происшествий. В мае этого года министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин рассказал, что за период подачи тепла в республике произошла 2 741 авария, 68% из которых — в сфере водоснабжения.

Лидерами по количеству ЧП стали Казань, а также Альметьевский и Бугульминский районы. Вероятно, что аварии, связанные с водоснабжением, произойдут и в этом году, ведь три четверти сетей в столице Татарстана ветхие. А таких на балансе «Водоканала» 3 тысячи километров. При этом за последние 12 лет произошло более 14 тысяч аварий — это около 1 167 в год.

Фото: realnoevremya.ru

Отсутствие денег на ремонт или на обеспечение водой 53 жилых массивов, правда, не мешает казанскому «Водоканалу» ежегодно закупать спецодежду или систему автополива для собственных нужд за 2,3 миллиона рублей.

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Артем Гафаров