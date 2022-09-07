В Казани еще не принято решение о начале отопительного сезона

Решение о начале отопительного сезона в Казани пока не принято. По данным на 6 сентября, среднесуточная температура составляет +14 градусов, а отопительный сезон начинается, когда средняя температура опускается до +8 градусов в течение пяти дней. Это связано с постановлением правительства России, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии города.



Вместе с этим отмечается, что к отопительному периоду готовы все крупные источники теплоснабжения, котельные «Казэнерго» и ведомственные котельные.

Фото: realnoevremya.ru

— Девять сезонных ведомственных котельных готовы, по документации отрабатываются вопросы с Ростехнадзором, — пояснили в пресс-службе столицы Татарстана.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Казани начался 16 сентября. За несколько дней до этого тепло было подано в 92 детских сада и 6 больниц. При этом в 2020 году период подачи тепла стартовал еще позже — 21 сентября.

Артем Гафаров