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В Казани из-за проблем на сетях «Водоканала» за один день поступило более 20 аварийных вызовов

11:05, 05.07.2022 5
В Казани из-за проблем на сетях «Водоканала» за один день поступило более 20 аварийных вызовов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала сегодняшнего дня в МУП «Водоканал» поступило более 22 аварийных вызовов, связанных с проблемами на сетях водоснабжения и водоотведения. Об этом стало известно на брифинге в кабмине Татарстана.

Как рассказала зампредседателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Римма Гарипова, с 2010 года в городе на сетях водоснабжения произошло свыше 14 тысяч аварийных ситуаций по причине их износа.

Количество разрушений на сетях водоснабжения за последние пять лет увеличилось почти в два раза. Только за пять месяцев 2022 года зафиксировано порядка 80 разрушений сводов коллекторов.

— Предприятием [МУП «Водоканал»] обслуживается 3 тысячи км сетей, из них 75% сегодня ветхие, многие находятся в аварийном состоянии, — рассказала Римма Гарипова.

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Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 13:03
    У нас в один день напор был слабее,говорили что есть авария. Но ничего не перекрывали.
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  • Анонимно 13:22
    Ну не удивительно, что происходит столько аварий при ветхости 75% сетей. Все эти сети требуют капитальной реконструкции. В водоканале терпеливые люди работают все-таки. Это же все отремонтировать надо, часто под недовольство жильцов
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    Анонимно 16:44
    как это жильцы недовльны??? РЕмонтироватьнадо!!! куда деньги город тратит?а задайтесь вопросом
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  • Анонимно 13:49
    Очень жаль, что федеральная программа пролетела мимо нас. Ладно хоть северный коллектор сейчас ремонтируют, без ремонта вообще беда
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    Анонимно 16:44
    у самих денег полно! только не туда в ы их напрвляете!
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