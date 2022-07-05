В Казани из-за проблем на сетях «Водоканала» за один день поступило более 20 аварийных вызовов

С начала сегодняшнего дня в МУП «Водоканал» поступило более 22 аварийных вызовов, связанных с проблемами на сетях водоснабжения и водоотведения. Об этом стало известно на брифинге в кабмине Татарстана.

Как рассказала зампредседателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Римма Гарипова, с 2010 года в городе на сетях водоснабжения произошло свыше 14 тысяч аварийных ситуаций по причине их износа.

Количество разрушений на сетях водоснабжения за последние пять лет увеличилось почти в два раза. Только за пять месяцев 2022 года зафиксировано порядка 80 разрушений сводов коллекторов.



— Предприятием [МУП «Водоканал»] обслуживается 3 тысячи км сетей, из них 75% сегодня ветхие, многие находятся в аварийном состоянии, — рассказала Римма Гарипова.

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Татьяна Демина