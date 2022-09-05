В Татарстане к отопительному периоду подготовлено более 3 тысяч котельных

В Татарстане к отопительному периоду 2022/23 года подготовлено более 3 тысяч котельных, сообщается в telegram-канале Минстроя республики.

Отмечается, что по социально значимым объектам в сферах образования, здравоохранения, культуры и по спортивным объектам готовность к запуску тепла приближается к 100%.

Кроме того, паспорта готовности на сегодняшний день имеют 16 тысяч 616 многоквартирных домов из 17 тысяч 683, что составляет 94%.

realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в республике к отопительному периоду подготовили 3 085 котельных, то есть 99%.



В сфере образования подготовили 3 265 объектов — 99,4%.

В здравоохранении — 1 976 объектов (99,2%).

Объектов культуры подготовили 1 928 (98,2%).

Спортивных объектов — 249 (98%).

В сфере молодежной политики — 103 (97,2%).

В жилищном фонде оформлены паспорта готовности на 16 616 многоквартирных домов из 17 683 — это 94,0%.

В июле в Татарстане было подготовлено 1 349 котельных — то есть 42,6%.

Как сообщал мэр Казани Ильсур Метшин в мае, в городе при подготовке к новому отопительному сезону запланирована промывка и гидроопрессовка почти 2 тысяч км наружных трубопроводов отопления диаметрами от 50 мм до 1 200 мм и почти 9 тысяч км внутридомовых сетей отопления. К работе в осенне-зимний период подготовят ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и три крупные районные котельные «Савиново», «Азино» и «Горки», 128 котельных АО «Казэнерго» и 49 ведомственных котельных.

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Максим Кокунин