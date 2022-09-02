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В Татарстане к отопительному периоду подготовили 99% котельных

20:02, 02.09.2022
В Татарстане к отопительному периоду подготовили 99% котельных
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане к отопительному периоду 2022/23 года подготовили 3 085 котельных — то есть 99%, сообщил на совещании в доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

  • В сфере образования подготовили 3 265 объектов — 99,4%.
  • В здравоохранении — 1 976 объектов (99,2%).
  • Объектов культуры подготовили 1 928 (98,2%).
  • Спортивных объектов — 249 (98%).
  • В сфере молодежной политики — 103 (97,2%).
  • В жилищном фонде оформлены паспорта готовности на 16 616 многоквартирных домов из 17 683 — это 94,0%.
Фото: Илья Репин (архив)

В июле в Татарстане было подготовлено 1 349 котельных — то есть 42,6%.

Как сообщал мэр Казани Ильсур Метшин в мае, в городе при подготовке к новому отопительному сезону запланирована промывка и гидроопрессовка почти 2 тысяч км наружных трубопроводов отопления диаметрами от 50 мм до 1 200 мм и почти 9 тысяч км внутридомовых сетей отопления. К работе в осенне-зимний период подготовят ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и три крупные районные котельные «Савиново», «Азино» и «Горки», 128 котельных АО «Казэнерго» и 49 ведомственных котельных.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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