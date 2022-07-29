Главное о коронавирусе на 29 июля: Китай обвинили в сокрытии данных о вирусе, Россия не вернет антиковидные меры

Фото: Максим Платонов

Ситуация с COVID-19 в Татарстане стабильна

За последние сутки в Татарстане выявлено 47 случаев заражения коронавирусом. Всего на 29 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 754 человек. Выздоровели за весь период 150 393 человека, в том числе 1 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 39 человек.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов рассказал, что процесс вакцинации против коронавируса в республике не останавливается — сейчас работают 180 прививочных пунктов. По его словам, в среднем по региону на один пункт вакцинации приходится десять человек. За сутки вакцинирован 831 человек. Повторную вакцинацию в республике прошли 337 тысяч татарстанцев, а должны — 1,2 миллиона. С учетом такого отношения населения коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 6,9%, в течение трех месяцев он неуклонно падает, уточнил специалист.



Замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане выявили 1 309 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, 34 — завозные, остальные — местные. По ее словам, «омикрон» протекает в 90%, как ОРВИ, — симптомы на уровне легких или среднетяжелых форм. Штамма «кентавр» на территории республики пока не зарегистрировано, добавила она. В Татарстане за минувшие сутки COVID-19 выявили у 47 человек.



Авдонина также заявила, что в Татарстане стабильная ситуация по заболеваемости коронавирусом, дополнительных ограничений не будет. Осенью ожидается сезонный подъем. По ее словам, тестирование на COVID-19 проводится в обычном формате. Нормативный показатель — 200 на 100 тысяч населения за семь дней. Замглавы отметила, что он поддерживается, а за прошедшие сутки в регионе проведено 7 517 тестов.



В Министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали информацию республиканских СМИ о том, что в медучреждения республики вернулись масочный режим для медработников. Он для них и не переставал действовать.

— Спецодежда, халат, шапочка, очки при необходимости, маски медицинские всегда носили медработники — говорить о том, что медработники не должны их носить, неправильно. И до пандемии, и после. Не совсем понимаю, почему пошла волна, что медработники стали носить маски? Они их и не снимали! — заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.



В свою очередь замруководителя Управления Роспотребнадзора добавила, что для пациентов и их посетителей маски рекомендованы. Тут надо помнить не только о коронавирусе, но и других рисках, с которыми можно встретиться в медучреждениях. Кроме того, остается в силе рекомендация носить маски и в других местах для лиц со сниженным иммунитетом, для лиц с определенными хроническими заболеваниями.

Почти треть казанцев считают реальной перспективу возобновления ограничений для предотвращения распространения COVID-19, таких как самоизоляция, QR-коды и требование носить маски в общественных местах. А каждый пятый житель города уверен, что это точно произойдет. Об этом говорится в исследовании сервиса по управлению здоровьем Budu (есть в распоряжении «Реального времени»). Согласно ему, половина жителей Казани ожидают возобновления COVID-ограничений. Большинство относится к возобновлению ограничений скорее (39%) или абсолютно (15%) положительно.

От прохождения процедуры ревакцинации отказались 1,2 млн татарстанцев. Снижение темпов вакцинации отразилось на коллективном иммунитете, на сегодняшний день наблюдается снижение до 6%, тогда как полгода назад он был на уровне 80%, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В возвращении COVID-ограничений нет необходимости

За последние сутки в России выявили 11 422 новых случая коронавируса, выздоровели 4 670 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 576 973 человек, а выздоровевших — до 17 963 133. За сутки болезнь унесла жизни 39 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 352 человека.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что туристы, отправившиеся в южные регионы России, могут привезти домой целый набор различных инфекций, в том числе коронавирус. Однако у COVID-19 существуют отличия, которые помогут распознать его среди других заболеваний. Так, по его словам, вспышки вирусных заболеваний — это распространенное явление на летних курортах. Однако болезнь не всегда проявляется сразу. Бывает, что симптомы могут появиться, когда человек уже вернулся домой. Специалист отметил, что среди распространенных симптомов «омикрона» кашель, боль в горле и чихание.

Тимаков также добавил, что россиянам, которые в прошедшие полгода не болели и не вакцинировались от COVID-19, рекомендуется воспользоваться спадом жары и привиться. По его словам, в жаркую погоду вакцинироваться от коронавируса «не идеально», если это не экстренные показания. Говоря о необходимости возвращения масочного режима, эксперт отметил, что данная мера может быть малоэффективна.

Фото: Максим Платонов

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в возвращении общефедеральных коронавирусных ограничений на сегодняшний день нет необходимости. По ее словам, маску следует носить при недомогании, сохраняются также рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и по ревакцинации раз в полгода. Пшеничная отметила, что особенное внимание своему здоровью гражданам следует уделять в сезон отпусков.

Власти Костромской области ввели масочный режим в медицинских организациях региона. Кроме того, на входе в больницы и поликлиники региона будут измерять температуру, также будет обеспечено разделение потоков пациентов. Врачам и пациентам необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Медики должны использовать перчатки, респираторы, защитные щитки или очки, работая с пациентами с подозрением на острые инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем.

Фото: realnoevremya.ru

В пресс-службе правительства Вологодской области сообщили, что мобильные пункты вакцинации от коронавируса вновь откроются в городах региона. Пункты будут работать 29 июля в Череповце на площади Молодежи и в Вологде на площадке у торгового центра «Мармелад» с 15.00 до 18.00. На вакцинацию приглашаются непривитые вологжане, а также те, у кого прошло более шести месяцев от предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания. Вологжанам предлагают привиться отечественными препаратами «Спутник V» или «Cпутник Лайт».

Коллективный иммунитет к коронавирусу за два месяца снизился в Мордовии на 29 процентных пункта. Если два месяца назад он составлял 47%, то сегодня — 17,8%. Вместе с этим охват ревакцинацией взрослого населения в Мордовии составляет 72%.

«Ключевые составляющие» выяснения обстоятельств происхождения COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 574 854 649 человек, 6 395 528 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (91 120 369). На второй строчке — Индия (43 959 321), на третьей — Франция (33 951 450), на четвертой — Бразилия (33 748 985), на пятой — Германия (30 787 309).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 029 270). За ними следуют Бразилия (678 069), Индия (526 211), Россия (374 563, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 412).

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти Китая не делятся всей имеющейся у них информацией о коронавирусе, Вашингтон добивается этого от Пекина. По ее словам, президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре, состоявшемся ранее в этот же день, обсудили вопросы, касающиеся «здравоохранения и прозрачности». Жан-Пьер отметила, что это «ключевые составляющие» применительно к выяснению обстоятельств происхождения COVID-19. «Как мы неоднократно заявляли, КНР не выполняет нормы в научной сфере и здравоохранении относительно распространения информации», — добавила она.

Фото: ru.wikipedia.org

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Максим Кокунин