В Татарстане на один пункт вакцинации от COVID-19 приходится в среднем 10 человек
Процесс вакцинации против коронавируса в Татарстане не останавливается. Сейчас работают 180 прививочных пунктов, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов.
За сутки вакцинировано 831 человек. В среднем в Татарстане на один пункт вакцинации приходится десять человек.
Повторную вакцинацию в республике прошли 337 тысяч татарстанцев, а должны — 1,2 миллиона. С учетом такого отношения населения коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 6,9%, в течение трех месяцев он неуклонно падает.
Лопушов отметил, что в целом по России коллективный иммунитет оценивается в 12,3%. Есть регионы-лидеры, это Дальний Восток, там порядка 35% коллективный иммунитет.
— Мы находимся где-то четвертые с конца в рейтинге, есть над чем работать, — обратил внимание спикер.
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