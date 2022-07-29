Врач рассказал, как отличить COVID-19 от летних инфекций

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что туристы, отправившиеся в южные регионы России, могут привезти домой целый набор различных инфекций, в том числе коронавирус. Однако у COVID-19 существуют отличия, которые помогут распознать его среди других заболеваний. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, вспышки вирусных заболеваний — это распространенное явление на летних курортах. Однако болезнь не всегда проявляется сразу. Бывает, что симптомы могут появиться только, когда человек уже вернулся домой. Специалист отметил, что среди распространенных симптомов «омикрона» кашель, боль в горле и чихание. Однако единственный точный результат может дать лишь ПЦР-тестирование, подчеркнул Тимаков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в возвращении общефедеральных коронавирусных ограничений на сегодняшний день нет необходимости. По ее словам, маску следует носить при недомогании, сохраняются также рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и ревакцинации раз в полгода.



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Максим Кокунин