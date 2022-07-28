Роспотребнадзор: возвращать общефедеральные COVID-ограничения нет необходимости

В возвращении общефедеральных коронавирусных ограничений на сегодняшний день нет необходимости, сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



По ее словам, маску следует носить при недомогании, сохраняются также рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и ревакцинации раз в полгода.

Пшеничная отметила, что особенное внимание своему здоровью гражданам следует уделять в сезон отпусков, сообщает «РИА Новости».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.

Фото: Илья Репин

На этой неделе заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель республиканского оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Лейла Фазлеева в разговоре с «Реальным временем» сообщила, что на данный момент нет необходимости возобновления масочного режима. При этом она подчеркнула, что его могут вернуть в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, в Казани 23% опрошенных выступают за повторное введение масочного режима. При этом 45% жителей столицы Татарстана против этой ограничительной меры.

Также почти треть казанцев считают реальной перспективу возобновления ограничений для предотвращения распространения COVID-19, таких как самоизоляция, QR-коды и требование носить маски в общественных местах. А каждый пятый житель города уверен, что это точно произойдет.



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Маргарита Головатенко