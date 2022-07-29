Минздрав Татарстана: «Почему пошла волна, что медработники стали носить маски? Они их и не снимали!»
В Министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали информацию республиканских СМИ о том, что в медучреждения республики вернули масочный режим для медработников. Он для них и не переставал действовать.
— Спецодежда, халат, шапочка, очки при необходимости, маски медицинские всегда носили медработники — говорить о том, что медработники не должны их носить, неправильно. И до пандемии, и после. Не совсем понимаю, почему пошла волна, что медработники стали носить маски? Они их и не снимали! — заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.
В свою очередь замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина добавила, что для пациентов и их посетителей маски должны рекомендованы. Тут надо помнить не только о коронавирусе, но и других рисках в медучреждениях, с которыми можно встретиться в медучреждениях.
Рекомендательными остаются ношение маски и в других местах, для лиц со сниженным иммунитетом, для лиц с определенными хроническими заболеваниями. Несмотря на приостановку масочного режима, рекомендательный характер остается.
СМИ распространили информацию о введении масочного режима для работников медучреждений Татарстана на этой неделе. Однако в отношении них он не переставал действовать и после приостановления антиковидных ограничений на территории всей республики.
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комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/news/257064-minzdrav-tatarstana-prokommentiroval-masochnyy-rezhim-dlya-medikov
НЕ носили всегда медработники маски.
И да закон не обязывает медиков носить маски.
Рекомендации не обязательны.
маски не защищают от вирусов.
Только хирурги в операционных надевали маски и то чтобы слюни и пот не капали в операционную рану