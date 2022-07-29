Минздрав Татарстана: «Почему пошла волна, что медработники стали носить маски? Они их и не снимали!»

Фото: Максим Платонов

В Министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали информацию республиканских СМИ о том, что в медучреждения республики вернули масочный режим для медработников. Он для них и не переставал действовать.

— Спецодежда, халат, шапочка, очки при необходимости, маски медицинские всегда носили медработники — говорить о том, что медработники не должны их носить, неправильно. И до пандемии, и после. Не совсем понимаю, почему пошла волна, что медработники стали носить маски? Они их и не снимали! — заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Фото: нкдгб.рф

В свою очередь замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина добавила, что для пациентов и их посетителей маски должны рекомендованы. Тут надо помнить не только о коронавирусе, но и других рисках в медучреждениях, с которыми можно встретиться в медучреждениях.

Рекомендательными остаются ношение маски и в других местах, для лиц со сниженным иммунитетом, для лиц с определенными хроническими заболеваниями. Несмотря на приостановку масочного режима, рекомендательный характер остается.

СМИ распространили информацию о введении масочного режима для работников медучреждений Татарстана на этой неделе. Однако в отношении них он не переставал действовать и после приостановления антиковидных ограничений на территории всей республики.

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Сергей Афанасьев