В Татарстане за сутки выявили 47 случаев COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки COVID-19 выявили у 47 человек. Общее число случаев заражения коронавирусом составило 153 754, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
По ее словам, на этой неделе в Татарстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
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