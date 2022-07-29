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В Татарстане за сутки выявили 47 случаев COVID-19

09:41, 29.07.2022
В Татарстане за сутки выявили 47 случаев COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки COVID-19 выявили у 47 человек. Общее число случаев заражения коронавирусом составило 153 754, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По ее словам, на этой неделе в Татарстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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