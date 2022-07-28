В Татарстане от ревакцинации от коронавируса отказались 1,2 млн человек

Фото: кадр видео / ТНВ

От прохождения процедуры ревакцинации отказались 1,2 млн татарстанцев. Снижение темпов вакцинации отразилось на коллективном иммунитете, на сегодняшний день наблюдается снижение до 6%, тогда как полгода назад он был на уровне 80%, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Количество желающих сделать прививку от коронавируса в пункте вакцинации при горбольнице №7 в Казани снизилось в десять раз, отмечают врачи. Если зимой сюда приходили до 500 человек в день, то сейчас — не более 50.

По словам заведующей эпидемиологическим отделом горбольницы №7 Натальи Шайхразиевой, жители расслабились после объявления о завершении противоэпидемических мероприятий и отмене масочного режима.

Ситуация с желающими прийти на прививки меняется в зависимости от пунктов вакцинации. Так, в казанской поликлинике №7 на вакцинацию не приходят вообще.



В Татарстане зарегистрирован один из самых низкий уровней коллективного иммунитета к коронавируса среди 14 регионов Приволжского федерального округа, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба.

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Маргарита Головатенко