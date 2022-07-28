Новости общества

22:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане от ревакцинации от коронавируса отказались 1,2 млн человек

21:50, 28.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от ревакцинации от коронавируса отказались 1,2 млн человек
Фото: кадр видео / ТНВ

От прохождения процедуры ревакцинации отказались 1,2 млн татарстанцев. Снижение темпов вакцинации отразилось на коллективном иммунитете, на сегодняшний день наблюдается снижение до 6%, тогда как полгода назад он был на уровне 80%, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Количество желающих сделать прививку от коронавируса в пункте вакцинации при горбольнице №7 в Казани снизилось в десять раз, отмечают врачи. Если зимой сюда приходили до 500 человек в день, то сейчас — не более 50.

По словам заведующей эпидемиологическим отделом горбольницы №7 Натальи Шайхразиевой, жители расслабились после объявления о завершении противоэпидемических мероприятий и отмене масочного режима.

Ситуация с желающими прийти на прививки меняется в зависимости от пунктов вакцинации. Так, в казанской поликлинике №7 на вакцинацию не приходят вообще.

В Татарстане зарегистрирован один из самых низкий уровней коллективного иммунитета к коронавируса среди 14 регионов Приволжского федерального округа, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также