Каждый пятый казанец уверен, что режим самоизоляции, QR-коды и требование носить маски вернутся

Почти треть казанцев считают реальной перспективу возобновления ограничений для предотвращения распространения COVID-19, таких как самоизоляция, QR-коды и требование носить маски в общественных местах. А каждый пятый житель города уверен, что это точно произойдет. Об этом говорится в исследовании сервиса по управлению здоровьем Budu (есть в распоряжении «Реального времени»).

Согласно ему, половина жителей Казани ожидают возобновления COVID-ограничений. Большинство относится к возобновлению ограничений скорее (39%) или абсолютно (15%) положительно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

24% опрошенных казанцев относятся к этому «скорее отрицательно», а 11% — «резко отрицательно». Еще 11% респондентов все равно, будут ли возобновлены ограничения или нет.

Среди причин, по которым казанцы против коронавирусных мер: нежелание носить маски (21%), снижение уровня комфорта (18%), нежелание вакцинироваться или ревакцинироваться (14%) и нежелание ограничивать свободу передвижения (11%).

Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, в Казани 23% опрошенных выступают за повторное введение масочного режима. При этом 45% жителей столицы Татарстана против этой ограничительной меры.

На этой неделе заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель республиканского оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Лейла Фазлеева в разговоре с «Реальным временем» сообщила, что на данный момент нет необходимости возобновления масочного режима. При этом она подчеркнула, что его могут вернуть в зависимости от эпидемиологической обстановки.



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Татьяна Леухина