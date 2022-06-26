Главное о коронавирусе на 26 июня: сокращение коечного фонда в Татарстане на 90%, снижение Covindex

Фото: Максим Платонов

Почти 7 тысяч татарстанских медиков вернулись к оказанию плановой медпомощи

За последние сутки в Татарстане выявлено 52 случая заражения коронавирусом. Всего на 25 июня общее количество инфицированных в республике достигло 152 366. Выздоровели за весь период 148 548 человек, в том числе 37 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 татарстанцев, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировано еще 44 пациента.

В Татарстане коечный фонд для больных коронавирусом сократился с начала февраля почти на 90%, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков. На сегодняшний день развернуто 627 коек. Резерв свободных коек составляет 5%.

В феврале этого года, во время роста заражений омикрон-штаммом коронавируса, в Татарстане действовало 4,5 тысячи коек. В конце зимы в республике суточная заболеваемость COVID-19 была на максимальном уровне.

Фото: Максим Платонов

Более 6,7 тысячи медицинских работников Татарстана вернулись к оказанию плановой медицинской помощи после спада заболеваемости коронавирусом. Всего за время пандемии к оказанию помощи больным COVID-19 привлекли 18 тысяч врачей.



В Казани появилась однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Привиться ею можно в горбольнице №11. В начале июня «Реальное время» сообщало, что «Спутник Лайт» в столице Татарстана закончился, эта вакцина последний раз поступала 22 января.

Прививку против COVID-19 сделали 2 529 338 татарстанцев. За неделю их число выросло на 2 666. Завершили курс вакцинации 2 462 211 жителей Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Вместе с этим уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане за неделю упал на 3,9%. По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, он оценивается в 14,9%.

Влияние пандемии коронавируса на результаты ЕГЭ

За последние сутки в России выявили 3 004 новых случая коронавируса, выздоровели 2 713 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 418 881 человека, а выздоровевших — до 17 845 513. За сутки болезнь унесла жизни 55 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 380 892 человека.

Экс-руководитель Рособрнадзора Виктор Болотов считает, что пандемия коронавируса могла негативно отразиться на результатах ЕГЭ немотивированных выпускников. Из-за дистанционного обучения они были без постоянного присмотра учителей, «не проявляли особого рвения». В то же время школьники с мотивацией, наоборот, благодаря пандемии, могли успешнее сдать экзамены, так как получили возможность сконцентрироваться на выбранных ими предметах.

Фото: Максим Платонов

Коронавирусный индекс, он же Covindex, с 13 по 19 июня сократился на 0,7 пункта после двух недель роста. Он снизился до 109 пунктов. Covindex отражает ситуацию с потреблением наиболее востребованных товаров у жителей России на фоне пандемии коронавируса. Речь идет об антисептиках, одноразовых перчатках, медицинских масках, кусковом мыле, туалетной бумаге, лимонах и гречке.

За минувшие сутки в России сделали 109 тысяч тестов на COVID-19. В общей сложности с начала пандемии в стране проведено свыше 297,8 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, следует из подсчетов Роспотребнадзора.

Фото: Максим Платонов

С 31 декабря 2019 года по 23 июня 2022-го в России на пунктах пропуска через государственную границу досмотрели 52 027 582 человека. У 2 124 из них обнаружили признаки инфекционных болезней, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Казахстане вакцинировали более 41 тысячи беременных женщин

В мире коронавирусом нового типа на 10:20 (мск) заразились 543 329 292 человека, 6 328 556 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 949 088). На второй строчке — Индия ( 43 389 973), на третьей — Бразилия (32 023 166), на четвертой — Франция (30 714 200), на пятой — Германия (27 771 112).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 015 933). За ними следуют Бразилия (670 229), Индия (524 999), Россия (373 134, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 576).

В Казахстане прививку против коронавируса сделала 41 101 беременная женщина. Из них 37 874 получили оба компонента вакцины. Среди кормящих женщин прививку от COVID-19 сделали 144 726, из которых 136 617 завершили курс вакцинации.

В целом в Казахстане прививку против коронавируса сделали 1 218 245 жителей. Завершили курс вакцинации 1 131 435 человек. В стране вакцинировано 866 026 подростков.



Фото: Максим Платонов

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Китае зарегистрировано 2 124 209 случаев заражения коронавирусом. Умерли от COVID-19 на сегодняшний день 14 624 жителя.

В Турции с начала пандемии выявили 15 085 742 случая коронавируса. Умерли от инфекции за это период 98 996 жителей страны, следует из информации на сайте Университета Джонса Хопкинса.

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Татьяна Демина