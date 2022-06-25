Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане опустился ниже 15%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на 23 июня оценивается в 14,9%. За неделю он опустился на 3,9%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Прививку против COVID-19 в Татарстане сделали уже 2 529 338 человек. За неделю их число увечилось на 2 666. Завершили курс вакцинации против COVID-19, то есть получили оба компонента, 2 462 211 татарстанцев.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, в Татарстане еще 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса отдельных категорий граждан. Требование действовало с октября 2021 года. Из постановления главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной следовало, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации, по состоянию на 10 марта 2022 года превысил 80%.

Как рассказал накануне замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, жители республики потеряли интерес к вакцинации против COVID-19. Он напомнил, что ревакцинироваться надо каждые шесть месяцев.

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Татьяна Демина