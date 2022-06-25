В Татарстане после спада заболеваемости коронавирусом почти 40% врачей вернулись к оказанию плановой медпомощи

Фото: Максим Платонов

В Татарстане более 6,7 тысячи медицинских работников вернулись к оказанию плановой медицинской помощи после спада заболеваемости коронавирусом. Всего за время пандемии к оказанию помощи коронавирусным больным привлекли 18 тысяч врачей, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.



В 2020 году, в начале пандемии, к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 привлекли 16 616 врачей и 936 водителей скорой помощи. По состоянию на начало 2021 года их количество увеличилось до 18 546 медицинских работников и 887 водителей.

Уже в начале 2022 года были привлечены 14 338 медицинских работников и 875 водителей скорой медицинской помощи, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Это новый минимум с сентября прошлого года



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Маргарита Головатенко