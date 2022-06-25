В Татарстане курс вакцинации против коронавируса завершили более 2,4 миллиона человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершили курс вакцинации против COVID-19, то есть получили оба компонента прививки, 2 462 211 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего прививку против COVID-19 в Татарстане сделали уже 2 529 338 человек. За неделю их число выросло на 2 666.

В России прививку против коронавируса сделали 92 687 754 человека. Из них 88 298 127 россиян завершили курс вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru

Как рассказал накануне замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, жители республики потеряли интерес к вакцинации против COVID-19. Он напомнил, что ревакцинироваться надо каждые шесть месяцев.

Ревакцинацию на 24 июня в Татарстане прошли 324 265 человек. Сделать повторную прививку должны 1 миллион 535 тысяч жителей республики.

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Татьяна Демина