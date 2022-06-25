В Татарстане коечный фонд для больных COVID-19 сократили почти на 90%

Коечный фонд для больных коронавирусом в Татарстане сократился с начала февраля почти на 90% — в конце зимы суточная заболеваемость в регионе была максимальной, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.



— В Татарстане задействована 21 медицинская организация в пяти территориальных округах. Развернуто 627 коек. Резерв свободных коек — 5%, — приводит ТАСС его слова.

В феврале, во время роста заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон», в республике развернули 4,5 тысячи коек.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане более 6,7 тысячи медицинских работников вернулись к оказанию плановой медицинской помощи после спада заболеваемости коронавирусом. Всего за время пандемии к оказанию помощи коронавирусным больным привлекли 18 тысяч врачей.

Маргарита Головатенко