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В Татарстане коечный фонд для больных COVID-19 сократили почти на 90%

17:23, 25.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане коечный фонд для больных COVID-19 сократили почти на 90%
Фото: realnoevremya.ru

Коечный фонд для больных коронавирусом в Татарстане сократился с начала февраля почти на 90% — в конце зимы суточная заболеваемость в регионе была максимальной, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

— В Татарстане задействована 21 медицинская организация в пяти территориальных округах. Развернуто 627 коек. Резерв свободных коек — 5%, — приводит ТАСС его слова.

В феврале, во время роста заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон», в республике развернули 4,5 тысячи коек.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане более 6,7 тысячи медицинских работников вернулись к оказанию плановой медицинской помощи после спада заболеваемости коронавирусом. Всего за время пандемии к оказанию помощи коронавирусным больным привлекли 18 тысяч врачей.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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