«Спутник Лайт» появился в Авиастроительном районе Казани

В Авиастроительном районе Казани стала доступна вакцина «Спутник Лайт». Об этом свидетельствуют данные Telegram-бота «Вакцинация Казань».

Так, в городской больнице №11 доступно для казанцев 20 штук препарата.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июня «Реальное время» сообщало, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» последний раз поступла 22 января. В Управлении здравоохранения по городу отмечали, что препарат уже закончился.



В наличии имеется достаточное количество вакцины «Спутник V». Первый компонент вакцины «Спутник V» соответствует «Спутнику Лайт».



По последним данным федерального оперштаба, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на 23 июня оценивается в 14,9%. За неделю он опустился на 3,9%.



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Татьяна Леухина