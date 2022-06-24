В Татарстане повторную прививку против COVID-19 должны сделать 1,5 миллиона человек

Фото: Максим Платонов

Татарстанцы потеряли интерес к вакцинации против COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Повторную прививку должны сделать 1 миллион 535 тысяч жителей республики.

— Мы вакцинируемся по-прежнему — раз в шесть месяцев. И количество вакцинированных граждан двумя компонентами у нас на 24 декабря 2021 года — 1 859 785 человек, а повторную вакцинацию на 24 июня у нас прошли, дорогие друзья, только лишь 324 265 человек, — рассказал Владимир Жаворонков.



Фото: Максим Платонов

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в Татарстане 18 января 2021 года. К этому времени в республике уже вакцинировали почти 3 тысячи человек.

С 11 октября 2021 года в республике проводилась обязательная вакцинация отдельных категорий граждан от коронавируса. Ее отменили лишь в марте этого года. В постановлении руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану указывалось, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации против коронавируса, по состоянию на 10 марта превысил 80%.



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Татьяна Демина