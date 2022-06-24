Главное о коронавирусе на 24 июня: мировая вакцинация спасла 20 млн жизней, в сентябре ожидается новая волна

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки зарегистрировали 59 случаев COVID-19 — новый минимум с сентября 2021 года

За последние сутки в Татарстане выявлено 57 случаев заражения коронавирусом. Всего на 24 июня общее количество инфицированных в республике достигло 152 262. Выздоровели за весь период 148 367 человек, в том числе 100 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 40 человек.

По данным на 23 июня в Татарстане за последние сутки выявлено 59 новых заражений коронавирусом — это минимальное значение с сентября прошлого года. Всего на вчерашний день в республике зарегистрировано 152 205 случаев COVID-19. Выздоровели 103 человека, за весь период — 148 267 татарстанцев, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Госпитализировали с коронавирусом еще 35 человек. Отмечается, что новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировали. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 995 жителей республики.

Фото: Максим Платонов

ВОЗ не нашла ошибок в апробации «Спутника V» в Сеченовском университете

За последние сутки в России выявили 3 154 новых случая коронавируса, выздоровели 3 225 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 412 805 человек, а выздоровевших — до 17 839 346. За сутки болезнь унесла жизни 65 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 380 776 человек.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемия коронавируса не завершилась, а рост заболеваемости стоит ожидать осенью и зимой текущего года. Он добавил, что сейчас не исключены мутации вируса в сторону большей патогенности. То же самое касается и оспы обезьян, которая уже вызывает опасения ученых из-за рекордных темпов мутации. По его словам, поле для изменений вируса и их скорость заметно увеличились, а при сохранении таких темпов стало вероятным появление мутации, которая окажется более заразной и патогенной.

Вирусолог Петр Чумаков заявил, что в начале сентября Россия столкнется с новой волной коронавируса, которая продлится около трех недель. По его словам, прошло много времени после волны «омикрона», за которое коллективный иммунитет населения страны ослаб. Также появились новые вариации штамма (BA.4 и BA.5). Однако эксперт сомневается, что новая вспышка будет серьезной.

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко сообщил, что у экспертов Всемирной организации здравоохранения не было ни одного замечания по клинической апробации вакцины против коронавируса «Спутник V». Напомним, клинические испытания вакцины, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, проходили в Сеченовском университете летом 2020 года. В ходе исследования была подтверждена безопасность вакцины.

Фото: sechenov.ru

Участники и посетители Международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля, смогут не сдавать ПЦР-тест и не предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщил оргкомитет выставки. Стоит отметить, что в 2021 году для доступа на мероприятие был необходим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, а в 2020 году мероприятие не проводилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире.

Заведующий отделением неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения пермской ГКБ №4 Алексей Кулешов рассказал, что расстройства восприятия вкуса и обоняния после коронавируса уже можно объединить в отдельный синдром. По его словам, зачастую вирус не «уходит» дальше слизистой носа, но также способен по отросткам нервов проникать в обонятельные луковицы. Кроме того, врач отметил, что существует и другая проблема — паросмия, когда обоняние просто искажается. В этом случае происходят изменения в первичной обонятельной коре головного мозга, которая находится рядом с корой, отвечающей за кратковременную память. Невролог предполагает, что в этой коре тоже развивается атрофия.

Фото: Максим Платонов

Масочный режим в Ямало-Ненецком автономном округе отменен, сообщает официальный telegram-канал региона. Напомним, из-за пандемии коронавируса масочный регион в ЯНАО ввели в мае 2020 года. Власти сняли требования носить маски в общественных местах, однако в медицинских учреждениях данная рекомендация остается в силе.

Певец Юрий Лоза сделал заявление о том, что смерть сразу двух известных исполнителей — Пьера Нарцисса и Юрия Шатунова — могут быть связаны с вакцинацией от коронавируса. Тем временем, как рассказал «МК» профессор кафедры факультетской терапии №1, врач-кардиолог Дмитрий Напалков, все побочные эффект, описанные в медицинской литературе, после любых прививок, а не только коронавирусных, развиваются максимум в течение 1,5—2 месяцев после вакцинации. Тогда как Шатунов привился в марте 2021 года, о чем он сообщал в своей соцсети.

Постпред США при ООН заразилась коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 542 125 366 человек, 6 326 030 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 757 621). На второй строчке — Индия (43 362 294), на третьей — Бразилия (31 962 782), на четвертой — Франция (30 634 890), на пятой — Великобритания (22 769 958).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 015 342). За ними следуют Бразилия (669 895), Индия (524 954), Россия (373 010, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 487).

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заразилась коронавирусом. Она испытывает легкие симптомы заболевания, однако в ближайшие дни будет работать дистанционно, сообщили в постоянном представительстве Соединенных Штатов при ООН. Отмечается, что в последние дни 69-летняя Томас-Гринфилд не встречалась с президентом страны Джо Байденом, но 21 июня принимала участие в заседании Совета Безопасности ООН, которые сейчас проводятся в очном формате.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что сотрудничество стран БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) может внести вклад в глобальное восстановление после пандемии коронавируса. По его словам, сотрудничество государств, входящих в объединение БРИКС, служит укреплению связи между людьми во всем мире.

Фото: upload.wikimedia.org

Австрия решила отменить обязательную вакцинацию от коронавируса, об этом заявил министр здравоохранения страны Йоханнес Раух. По его словам, данная мера вызвала глубокие разногласия в австрийском обществе. Однако усиление антиковидной политики правительства только удержало некоторых граждан от получения прививки, подчеркнул специалист.

Эпидемиологи из Великобритании выяснили, что массовая вакцинация населения Земли от коронавируса уменьшила число ее потенциальных жертв примерно на 20 млн. Основываясь на статистике ВОЗ, ученые подсчитали, что медики ввели в организм пациентов свыше 12 млрд доз. Научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Оливер Уотсон Рассказал, что если бы вакцины не были изобретены, то пандемия бы унесла около 31,4 млн жизней. Вакцинация уменьшила этот показатель примерно на 63% с учетом всех проявлений избыточной смертности. При этом число смертей, непосредственно связанных с инфекцией, снизилось на 79% (14,4 млн случаев гибели пациентов), подчеркнул эксперт.

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Очи отменил обязательный масочный режим в королевстве. Теперь Минздрав страны рекомендует населению носить маски только в людных или плохо проветриваемых местах или при наличии симптомов. Не исключено, что в государственных учреждениях, общественном транспорте, а также в частных заведениях и магазинах ношение масок может быть продолжено по требованию правительства.

Максим Кокунин