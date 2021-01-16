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В Татарстане будут вести учет вакцинированных от COVID-19

14:40, 16.01.2021
В Татарстане будут вести учет вакцинированных от COVID-19
Фото: minzdrav.gov.ru

В Татарстане начинается масштабная вакцинация населения против COVID-19. Минцифре РТ и Минздраву РТ поручено вести учет вакцинированных граждан. Об этом на субботнем совещании в доме правительства РТ сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

По данным на 14 января прививку от коронавируса в республике сделали 2 889 человек. Среди них — работники здравоохранения, образования, социальной сферы.

Фото: mos.ru

Сейчас вакцинация осуществляется на базе 57 медицинских учреждений. Глава республики отметил, что необходимо расширять количество точек, активизировать работу по этому вопросу на предприятиях.

Вакцинация должна проходить бесплатно и на добровольной основе. Ежедневно штаб будет информировать о том, сколько граждан уже сделали прививку от коронавируса, передает пресс-служба президента РТ.

Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год прививочную кампанию от коронавируса смогут пройти около 60% населения России.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаВласть Татарстан
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