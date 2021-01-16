В Татарстане будут вести учет вакцинированных от COVID-19
В Татарстане начинается масштабная вакцинация населения против COVID-19. Минцифре РТ и Минздраву РТ поручено вести учет вакцинированных граждан. Об этом на субботнем совещании в доме правительства РТ сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.
По данным на 14 января прививку от коронавируса в республике сделали 2 889 человек. Среди них — работники здравоохранения, образования, социальной сферы.
Сейчас вакцинация осуществляется на базе 57 медицинских учреждений. Глава республики отметил, что необходимо расширять количество точек, активизировать работу по этому вопросу на предприятиях.
Вакцинация должна проходить бесплатно и на добровольной основе. Ежедневно штаб будет информировать о том, сколько граждан уже сделали прививку от коронавируса, передает пресс-служба президента РТ.
Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год прививочную кампанию от коронавируса смогут пройти около 60% населения России.
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