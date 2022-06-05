Главное о коронавирусе на 5 июня: особенности иммунитета у переболевших, смерть Дмитрия Ковтуна
Уровень коллективного иммунитета в Татарстане упал до самого низкого в ПФО значения
За последние сутки в Татарстане выявлено 110 случаев заражения коронавирусом. На 5 июня общее количество инфицированных в республике достигло 150 647. Выздоровели за весь период 146 005 человека, в том числе 63 — за минувшие сутки. Всего умерли 1 995 татарстанцев, за минувшие сутки ни одного случая смерти от коронавируса не зарегистрировано. Госпитализировали еще 38 человек.
- В Татарстане с начала весны уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал на 25,1%, подсчитало «Реальное время». На 4 марта он оценивался в 52,7%, а по данным на 3 июня, он составляет 27,6%. За неделю показатель снизился сразу на 6,8%.
- Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане самый низкий в Приволжском федеральном округе. Самый высокий показатель среди 14 регионов ПФО зафиксирован в Пензенской области — 50,3%. Помимо Татарстана коллективный иммунитет ниже 30% в Марий Эл, Башкирии, Чувашии и Ульяновской области. В Удмуртии показатель составляет ровно 30%, а в остальных регионах ПФО он превышает эту отметку.
- Заслуженный врач Татарстана, почетный гражданин Чистополя Светлана Проничева рассказала, что «еле справилась» с коронавирусом. Плохо ей стало прямо на рабочем месте. «Меня сразу на скорой увезли в больницу, под кислород. Было так тяжело, что меня через два дня перевели в Казань — я два месяца была на кислороде», — рассказала Светлана Проничева «Реальному времени».
Чем ярче симптомы COVID-19, тем крепче будет иммунитет
За последние сутки в России выявили 3 786 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 935 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 351 851 человек, а выздоровевших — до 17 764 261. За сутки болезнь унесла жизни 75 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 379 520 человек.
- Самый стойкий иммунитет к коронавирусу человек получит, если он переболел им в более явной форме. Если инфекция не проявила симптомов, то возникнет менее устойчивый эффект, заявил российский иммунолог Николай Крючков.
- За последние сутки в России сделали 132 тысячи тестов на COVID-19. В общей сложности, по данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 295,3 миллиона лабораторных исследований на коронавирус.
- Предприниматель Дмитрий Ковтун, которого британские власти обвиняли в гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, умер от последствий коронавируса, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Тяжелая болезнь, из-за которой он ушел из жизни, связана с COVID-19.
- В марте-мае 2022 года россиян купили более 2 млн упаковок препаратов для повышения потенции, потратив на это 1,9 миллиарда рублей. Повышенный спрос может быть связан с коронавирусом, считает уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко. По его словам, у переболевших COVID-19 нарушается гормональный фон, что может привести к проблемам с эректильной функцией.
Число случаев заражения в мире превысило 531,7 млн человек
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 531 708 491 человек, умерли — 6 298 375. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (84 748 884). На второй строчке — Индия (43 176 817), на третьей — Бразилия (31 137 479), на четвертой — Франция (29 813 848), на пятой — Германия (26 493 235).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 008 567). За ними следуют Бразилия (666 971), Индия (524 692), Россия (371 781, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 000).
- Если Европейская комиссия согласует национальный план Польши по восстановлению после пандемии COVID-19, это «будет ее провал», предупредил экс-президент страны Лех Валенса. Он считает, что Европейскому союзу следует распуститься и создать новое объединение. Польшу и Венгрию в него включать не следует, считает политик.
- В Казахстане прививку против коронавируса сделали 853 844 подростков, из которых 807 429 получили второй компонент вакцины. Процедуру также прошли 40 099 беременных и 141 974 кормящих женщин. Всего в Казахстане против COVID-19 вакцинировано 9 504 978 человек.
- В Японии зарегистрировали более 8,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли от COVID-19 свыше 30,7 тысяч жителей страны.
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