Главное о коронавирусе на 5 июня: особенности иммунитета у переболевших, смерть Дмитрия Ковтуна

Фото: Максим Платонов

Уровень коллективного иммунитета в Татарстане упал до самого низкого в ПФО значения

За последние сутки в Татарстане выявлено 110 случаев заражения коронавирусом. На 5 июня общее количество инфицированных в республике достигло 150 647. Выздоровели за весь период 146 005 человека, в том числе 63 — за минувшие сутки. Всего умерли 1 995 татарстанцев, за минувшие сутки ни одного случая смерти от коронавируса не зарегистрировано. Госпитализировали еще 38 человек.



В Татарстане с начала весны уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал на 25,1%, подсчитало «Реальное время». На 4 марта он оценивался в 52,7%, а по данным на 3 июня, он составляет 27,6%. За неделю показатель снизился сразу на 6,8%.



Фото: Максим Платонов (архив)

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане самый низкий в Приволжском федеральном округе. Самый высокий показатель среди 14 регионов ПФО зафиксирован в Пензенской области — 50,3%. Помимо Татарстана коллективный иммунитет ниже 30% в Марий Эл, Башкирии, Чувашии и Ульяновской области. В Удмуртии показатель составляет ровно 30%, а в остальных регионах ПФО он превышает эту отметку.



Заслуженный врач Татарстана, почетный гражданин Чистополя Светлана Проничева рассказала, что «еле справилась» с коронавирусом. Плохо ей стало прямо на рабочем месте. «Меня сразу на скорой увезли в больницу, под кислород. Было так тяжело, что меня через два дня перевели в Казань — я два месяца была на кислороде», — рассказала Светлана Проничева «Реальному времени».



Фото: Максим Платонов

Чем ярче симптомы COVID-19, тем крепче будет иммунитет

За последние сутки в России выявили 3 786 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 935 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 351 851 человек, а выздоровевших — до 17 764 261. За сутки болезнь унесла жизни 75 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 379 520 человек.

Самый стойкий иммунитет к коронавирусу человек получит, если он переболел им в более явной форме. Если инфекция не проявила симптомов, то возникнет менее устойчивый эффект, заявил российский иммунолог Николай Крючков.



За последние сутки в России сделали 132 тысячи тестов на COVID-19. В общей сложности, по данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 295,3 миллиона лабораторных исследований на коронавирус.

Фото: Максим Платонов

Предприниматель Дмитрий Ковтун, которого британские власти обвиняли в гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, умер от последствий коронавируса, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Тяжелая болезнь, из-за которой он ушел из жизни, связана с COVID-19.

В марте-мае 2022 года россиян купили более 2 млн упаковок препаратов для повышения потенции, потратив на это 1,9 миллиарда рублей. Повышенный спрос может быть связан с коронавирусом, считает уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко. По его словам, у переболевших COVID-19 нарушается гормональный фон, что может привести к проблемам с эректильной функцией.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Число случаев заражения в мире превысило 531,7 млн человек

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 531 708 491 человек, умерли — 6 298 375. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (84 748 884). На второй строчке — Индия (43 176 817), на третьей — Бразилия (31 137 479), на четвертой — Франция (29 813 848), на пятой — Германия (26 493 235).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 008 567). За ними следуют Бразилия (666 971), Индия (524 692), Россия (371 781, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 000).

Если Европейская комиссия согласует национальный план Польши по восстановлению после пандемии COVID-19, это «будет ее провал», предупредил экс-президент страны Лех Валенса. Он считает, что Европейскому союзу следует распуститься и создать новое объединение. Польшу и Венгрию в него включать не следует, считает политик.

Фото: ru.wikipedia.org/MEDEF — Flickr

В Казахстане прививку против коронавируса сделали 853 844 подростков, из которых 807 429 получили второй компонент вакцины. Процедуру также прошли 40 099 беременных и 141 974 кормящих женщин. Всего в Казахстане против COVID-19 вакцинировано 9 504 978 человек.



В Японии зарегистрировали более 8,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли от COVID-19 свыше 30,7 тысяч жителей страны.

Татьяна Демина