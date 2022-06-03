В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю упал почти на 7%

Фото: Максим Платонов

За неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал на 6,8%, подсчитало «Реальное время». На 3 июня он оценивается в 27,6%, а на 27 мая он составлял 34,4%.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане с начала массовой вакцинации прививку против COVID-19 сделали 2 518 687 человек. Завершили курс вакцинации на 3 июня 2 447 782 жителя республики.

Фото: стопкоронавирус.рф

На сегодняшний день Татарстан находится в светло-оранжевой зоне по ситуации с СOVID-19. Республика соответствует трем из пяти критериев региона, свободного от инфекции.

В Татарстане, по данным стопкоронавирус.рф, заболеваемость СOVID-19 не превышает 20 случаев на 100 тысяч населения, а загруженность коечного фонда пациентами составляет не более 30% от норматива. Также в регионе нет проблем с охватом тестирования населения на инфекцию.

Напомним, в Татарстане еще 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса отдельных категорий граждан. Требование действовало с октября 2021 года. Из постановления главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной следовало, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации, по состоянию на 10 марта 2022 года превысил 80%.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 3 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина