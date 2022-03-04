В России уровень коллективного иммунитета против COVID-19 снизился до 56%, в Татарстане — до 52,7%
В России от COVID-19 первым компонентом привились 87 949 768 человек, полностью вакцинированы 84 093 959 жителей страны. Уровень коллективного иммунитета снизился с 57,8% до 56%.
В Татарстане, по данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета достиг 52,7%. Первым компонентом привились 2 444 104 человека, полностью вакцинированы 2 371 554 татарстанца. В конце февраля уровень коллективного иммунитета в республике составлял 53,8%.
Сегодня заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в Татарстане на сегодняшний день находится 208 281 доза вакцины против коронавируса. Последние новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане — в материале «Реального времени».
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