В Татарстане за три месяца уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал на 25%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала марта уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал на 25,1%. Таковы подсчеты «Реального времени» на основе данных портала стопкоронавирус.рф.

На 4 марта уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в республике оценивался в 52,7%. По данным на 3 июня, он составляет 27,6% — за неделю показатель снизился сразу на 6,8%.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане с начала массовой вакцинации, которая стартовала в январе 2021 года, прививку против COVID-19 сделали 2 518 687 человек. Завершили курс вакцинации 2 447 782 жителя республики.

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане на 3 июня зарегистрирован самый низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди регионов Приволжского федерального округа. Наибольший показатель зафиксирован в Пензенской области — 50,3%.



По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, на 10 марта уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе превысил 80%. В связи с этим в республике отменили требование об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Оно действовало в республике с октября прошлого года.

Татьяна Демина