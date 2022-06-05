Светлана Проничева: «Пациенты, которых я лечила, водят ко мне своих внуков»

Полвека в медицине: жизнь педиатра в Татарстане

Фото: Максим Платонов

В сентябре исполнится 51 год с того момента, как Светлана Проничева устроилась на работу в детскую поликлинику Чистополя. Она здесь до сих пор — заведует отделением по обслуживанию школьно-дошкольных учреждений. Заслуженный врач Республики Татарстан, отличник здравоохранения, почетный гражданин Чистополя, она практически на протяжении всей своей карьеры работает на ниве организации здравоохранения. А еще выполняет огромный пласт общественной работы. О том, как в 75 лет оставаться в движении и есть ли шансы на счастливую жизнь у «трудных» детей из неблагополучных семей, — в портрете Светланы Константиновны в «Реальном времени».

«Я очень люблю детей. Поэтому и выбрала педиатрию»

Светлана Проничева родилась через два года после войны, в 1947 году. Отец ее был военным, он погиб в 1956 году при исполнении обязанностей, будучи начальником милиции в небольшом поселке в Кировской области. В него стреляли, и умер он не сразу — медики пытались вытянуть его, но оказались бессильны. Свете было 9 лет, и в памяти у нее на всю жизнь запечатлелась картина работы медиков в те страшные дни. С тех пор девочка знала: она хочет быть только врачом.

— Училась я хорошо, решила поступать в медицинский институт в Казань. В 1965 году с первого раза поступила. Надо сказать, что я была одной из старших сестер в семье с шестью детьми. Поэтому у меня уже был огромный опыт ухода за малышами. Досконально умела всё — знала, как их успокоить, как покормить, как перепеленать. Очень люблю детей — поэтому и выбрала педиатрию.

Как и все студенты-медики, Светлана начала работать с первых дней, оказавшись в Казани. На первом и втором курсах она и еще 15 студентов обслуживали недавно открывшийся Дворец спорта — в дни мероприятий принимали одежду в гардеробе, а в остальное время мыли полы. После второго курса, набравшись определенных знаний, девушка устроилась ночной медсестрой в детский санаторий (он располагался на улице Красной Позиции). Во время учебы в институте Светлана начала заниматься и общественной работой — была очень активной комсомолкой, входила в разнообразные комитеты и советы. И до сих пор, спустя более чем полвека, не может жить без социальной деятельности — говорит: «Люблю, когда я занята от макушки до пяток».

Я была одной из старших сестер в семье с шестью детьми. Поэтому у меня уже был огромный опыт ухода за малышами

На пятом курсе Светлана вышла замуж за студента КИСИ. Но даже несмотря на только что начавшуюся семейную жизнь, пока муж доучивался, уехала в интернатуру… в Ижевск.

— Решила пройти интернатуру там, где она была очень крепкая. На ту пору в Ижевске она была самая сильная в Поволжье. Вот я и поехала, а муж остался оканчивать строительный институт в Казани. Для меня было важно получить науку и знания. Ну а потом, в 1975 году, я вернулась в Казань, и мы очень быстро уехали работать в «Чикаго» — так мы тогда называли Чистополь. Сюда направили мужа — поднимать тут стройку.

«У меня была цель — вникнуть в ребенка, понять его психологию»

В то время Чистополь хоть и активно строился, но все равно оставался тихой провинцией. Градообразующим предприятием был часовой завод, вокруг него и крутилась вся жизнь в городке. Супругам дали комнату в общежитии, муж-строитель начал работать. Нужно было устраиваться и Светлане — как-никак вот он, диплом врача-педиатра, с пылу с жару…

— Я две недели приходила в городскую детскую поликлинику, смотрела, как тут все устроено. И мне все казалось: там не так, тут не то. Я была в каком-то страшном разочаровании. И тут в один прекрасный момент меня спросили: «А что это, женщина, вы здесь все ходите?» Я отвечаю: «Да я врач. Но я не хочу у вас работать». Ну меня под белы рученьки — и к главврачу, тогда тут работала прекрасный специалист по фамилии Виноградова. И она мне говорит: «Знаете, у нас тут врачей мало сегодня, а детей так много нужно посмотреть! Вы не зайдете, не поможете?» Тогда ведь вопросы легко решались. И меня привели в кабинет. В результате с 18 сентября 1971 года я начала здесь работать, — вспоминает Светлана Константиновна.



«В результате с 18 сентября 1971 года я начала здесь работать», — вспоминает Светлана Константиновна.

Полвека назад педиатр на участке занимался тем же самым, что и сейчас, только времени у него на пациента было больше. Молодая доктор чувствовала высокую ответственность, сначала очень волновалась: все-таки изучать детские болезни в институте и встречаться с ними на практике — разные вещи. Она рассказывает:

— Я очень внимательно подходила к работе и чувствовала, что головой отвечаю за каждого ребенка, которого приняла. Вот я его посмотрела, и мне нужно обязательно узнать назавтра, как у него дела. Ведь динамика болезни у детей меняется очень быстро. Родителям давала номер телефона, чтобы они мне звонили. Я чувствовала, что должна следить за ребенком лично до самого момента его выздоровления. И до сих пор придерживаюсь такого подхода — доводить до конца любое дело.



Со временем муж стал начальником отдела, а Светлана пару лет проработала участковым педиатром, после чего стала заведовать поликлиникой. Но все равно в первые годы карьеры через ночь она дежурила в стационаре: хотела набраться опыта по максимуму.

— Когда работаешь в реальной жизни, понимаешь, что каждый ребенок индивидуален и болеют они все по-разному. Даже банальное ОРЗ у них неодинаково проходит. У меня была цель — вникнуть в ребенка, понять его болезнь и, конечно, его психологию. Мне нравится разбираться в детях. Каждого надо понять. И этот подход работал всю мою жизнь: мне уже 75, и пациенты, которых я когда-то лечила здесь, сейчас водят ко мне своих внуков…

В 1975 году Светлану Константиновну назначили заведующей поликлиникой, а в 1992 году, после реорганизации детской больницы, она стала главврачом Детской городской поликлиники Чистополя. А к сегодняшнему дню она заведующая отделением по обслуживанию школьно-дошкольных учреждений. В сухом остатке — 47 лет стажа организатора здравоохранения. А общий стаж работы — без нескольких месяцев 51 год.

У меня была цель — вникнуть в ребенка, понять его болезнь и, конечно, его психологию. Мне нравится разбираться в детях

«Я всегда мечтала о новой поликлинике»

Чистополь стал для Светланы Константиновны родным городом. Со временем ее звали работать в Казань, в ДРКБ, но она не поехала — осталась здесь, в уютной провинции. Здесь уже 47 лет доктор руководит медицинским коллективом — с 1975 по 2014 год это было управление детской поликлиникой, с 2014-го по сегодняшний день — отделением. Она видела, как растет и развивается поликлиника, и сама приложила огромное количество усилий к этому развитию. По ее инициативе в городе усилили уровень дородового патронажа, изменили методики диспансеризации маленьких детей. Внедрили профилактические программы для детей, относящихся к группе риска. В результате детская смертность в районе за время ее работы заметно снизилась. Она вспоминает, как еще в старом здании устроила первый в республике дневной стационар для детей с отделением реабилитации. Как поставила в этот стационар соляную шахту — когда это была диковинка, которую можно было встретить только в платных центрах и пафосных санаториях. Как постепенно развивала штат. И, конечно, как приложила руку к строительству нового здания.

Это сейчас мы приезжаем в чистопольскую детскую поликлинику — и не можем найти отличий от лучших казанских образцов: новенькое здание с просторными коридорами и большими светлыми кабинетами, ярко и весело оформленное, с новейшей диагностической аппаратурой — в общем, красота и благолепие. Но до 2017 года было совсем по-другому. Старое здание детской поликлиники, в котором столько лет проработала Светлана Константиновна, ветшало на глазах. Площадей не хватало. Ситуация была плачевная.

— Я всегда мечтала о новой поликлинике. В середине «десятых» годов взяла и поехала к президенту на прием. Объяснила ему — так и так, мол, Рустам Нургалиевич, в Чистополе такая поликлиника старая, а ведь у нас такой заслуженный народ, такой часовой завод прекрасный! Он отвечает: «Спасибо, я понял. Будет финансирование — мы будем иметь в виду».

Новую детскую поликлинику площадью более 2,5 тысячи «квадратов» в Чистополе открыли в 2018 году. Рустам Минниханов приезжал на церемонию открытия.

Это сейчас мы приезжаем в чистопольскую детскую поликлинику — и не можем найти отличий от лучших казанских образцов

«Надо находить баланс между строгостью и добротой»

Светлана Константиновна размышляет о том, каково это — столько лет руководить коллективом. Признается: пока еще не переехали в большое и удобное новое здание, в старой поликлинике с этой точки зрения было легче — там весь персонал был на виду, попробуй-ка чего не сделай. А здесь все рассеяны и могут неделями не видеть друг друга.

Доктор с благодарностью вспоминает своих учителей — врачей старой школы, под крыло к которым она в свое время пришла.

— Это были прекрасные специалисты, поколение врачей, от которых я перенимала опыт, в том числе и руководящий. Старалась создать такое же врачебное поколение, как было при них. А то, что почерпнула от них, передавала дальше. Это очень важная преемственность, связь врачебных поколений…

Светлана Константиновна говорит: за многолетнюю карьеру, конечно же, ей приходилось принимать сложные управленческие решения, «перевоспитывать» докторов, делать строгие внушения. Но по большей части все-таки старается руководить в мягком стиле — ей это гораздо ближе. За без малого полвека на руководящих постах, как сама признается, научилась видеть людей.

— Приходит молодой доктор в поликлинику — и я сразу понимаю, к чему он более восприимчив. Ведь одних людей надо хвалить, чтобы они лучше работали. А других сильнее мотивирует внушение. Надо находить баланс между строгостью и добротой. Разобраться в том, кто перед тобой, руководитель должен сразу. Всех надо понимать, ко всем относиться хорошо. Да у нас, кстати, и не было ни разу докторов, с которыми приходилось прощаться — мы со всеми в итоге срабатывались. Наверное, я лажу со всеми, и все мои навыки управления идут из опыта, — улыбается доктор.

В старой поликлинике с этой точки зрения было легче — там весь персонал был на виду, попробуй-ка чего не сделай. А здесь все рассеяны и могут неделями не видеть друг друга

«Считаю, что отказ от прививки — это скорее антирелигиозные убеждения»

За полвека работы Светлана Константиновна видела всякое. С начала 1970-х структура заболеваемости сильно изменилась — в те годы было много соматических заболеваний органов и систем. Сегодня первенство перехватили острые респираторно-вирусные и другие инфекционные болезни. К болезням последних десятилетий относятся еще и заболевания опорно-двигательного аппарата детей и эндокринные нарушения. Причиной детского ожирения Светлана Константиновна уверенно называет слишком большую доступность сладкого. Родители не так тщательно, как следовало бы, составляют рацион ребенка, а ведь призывы к здоровому питанию — это не фигура речи, а залог здоровой жизни.

Еще одно разительное отличие «сегодня» от «вчера» — конечно же, отношение к прививкам, сейчас очень много «отказников». И доктора, как свидетельствует Светлана Константиновна, видят последствия: чаще инфекционными заболеваниями болеют непривитые дети.

— Мы сейчас проводим очень большую кампанию по вакцинопрофилактике, но все равно дети болеют, потому что мамы отказываются делать прививки. Принимаем меры: например, сейчас организуем работу детских лагерей, и у нас дети туда должны поехать только привитые (если нет, то только по медицинским показаниям). Работаем с родителями, бесконечно объясняем, зачем это нужно. Когда мама знает, насколько это опасно и что поблизости есть контакт, от которого ребенок может подхватить серьезную болезнь, в большинстве случаев она все-таки привьет ребенка. Есть, конечно, те, кто не соглашаются. Но соглашаются все-таки больше! Это же для детей только польза, я пятьдесят лет работаю педиатром — поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Врач ведь всегда внимателен, он не назначит прививку, где есть противопоказания! Но мамы, к сожалению, сами порой решают за врача эти вопросы по каким-то своим убеждениям. Причем я бы не назвала их религиозными. Я считаю, что отказ от прививки — это скорее антирелигиозные убеждения. Но в любом случае всегда нужно думать о ребенке! Так что это очень сложный педиатрический вопрос сегодня. Но он решается только совместно. Потому что если мама против, мы не имеем никакого права прививать ребенка — ну и не прививаем, и периодически нам остается только разбирать последствия таких решений…

Причиной детского ожирения Светлана Константиновна уверенно называет слишком большую доступность сладкого

«Когда доктор несколько десятилетий работает на участке — он семьи знает в нескольких поколениях»

Особенность работы педиатра состоит в том, что он работает не только с пациентами, но и с их родителями. И с ними выстраивать работу нужно терпеливо и аккуратно. Светлана Константиновна объясняет, что в Чистополе с этой точки зрения работать очень комфортно — небольшой город, где все всех знают, и доктор на участке знакомится с ребенком с первых дней его жизни, приходя на патронажный контроль.

— Рождается ребенок, и знакомиться с семьей приходит врач. И когда мы начинаем патронаж, маму мы знакомим со всей этой врачебной процедурой. И поэтому получается такая хорошая связь — мамы нам доверяют, и контакт устанавливается с первых дней жизни ребенка. Мы знаем наши семьи. А когда доктор много лет работает на одном участке — он семьи знает в нескольких поколениях — в этом преимущество маленького города. Конечно, без конфликтных ситуаций не обходится, но надо уметь все это утрясти. Сделать так, чтобы мама поняла: именно эти доктор и медсестра будут вести ее ребенка до самого совершеннолетия. И в итоге все находят общий язык.

«Утрясает» нестандартные ситуации руководитель — много лет этим занималась Светлана Константиновна. Говорит, случаи бывали очень разные, но всегда очень важен аккуратный, спокойный, уважительный подход, чтобы доктора не видели на противоположной стороне конфликта. Наша героиня говорит, что к каждой маме нужен индивидуальный подход, и в поликлинике «взрывоопасных» мам прекрасно знают — и умеют их успокоить.

О необходимости индивидуального подхода, понимания и любви доктор заговаривает на протяжении всей нашей беседы. Говорит: каждый любит ласку. Особенно каждый ребенок.

— Сколько лет работаю — а все равно мне детей на приеме очень жалко, когда они болеют. Стараюсь быть ласковой с ними, это успокаивает их, когда они капризничают или напуганы: «Ой, ты какой хороший. Какие у тебя глазки, какие щечки». Поглажу обязательно. Дети любят, когда их хвалят. Я так их люблю! — улыбается патриарх чистопольской педиатрии.

Сколько лет работаю — а все равно мне детей на приеме очень жалко, когда они болеют

«Я всю Думу обошла»

Еще одна огромная часть жизни Светланы Константиновны — общественная деятельность. Она с самого студенчества активно занималась этой работой и продолжила, приехав в Чистополь. Но особенно интенсивно влилась, когда в семье произошло трагическое событие:

— Большая общественная нагрузка мне очень нравится, и она мне очень нужна. Дело в том, что я очень рано потеряла мужа — наши дочки тогда еще только поступили в вузы. Мы с ним прекрасно жили, он был изумительный человек, но его унес инсульт. И с тех пор я решила, что у меня должна быть огромная нагрузка, которая отвлечет меня от тягостных мыслей. Благодаря этому я пережила его смерть. И до сих пор остаюсь в движении — я же говорю, должна быть занята от макушки до пяток! У меня всегда разработан план на пять дней вперед, я не шучу, могу показать!

Если просмотреть короткое резюме, то как большая общественница республиканского масштаба Светлана Константиновна началась в 1999 году, когда стала депутатом Чистопольского Совета народных депутатов. С 2000 по 2003 год работала помощником депутата Государственной думы третьего созыва, профессора и большого доктора Михаила Рокицкого.

— Он был удивительным человеком, гениальным детским хирургом. И мне было очень интересно работать с ним помощником депутата. Я занималась вопросами на местах, организационной работой и в Москву приезжала, когда он на заседаниях был. Я обошла всю Госдуму! Было очень интересно.

С 2012 года Светлана Константиновна в течение нескольких созывов была председателем Общественного совета Чистопольского муниципального района, и как раз в это время организация получила диплом лучшего Общественного совета в Татарстане. Много лет наша героиня была и членом Общественной палаты Татарстана — в ней вела медицинские программы. С Общественной палатой, по ее словам, она до сих пор держит теплую связь. Очень много удалось сделать по медицинской части в Чистополе именно по этой линии и при этой поддержке.

Я же говорю, должна быть занята от макушки до пяток! У меня всегда разработан план на пять дней вперед, я не шучу

Так что немудрено, что, кроме многочисленных медицинских дипломов и врачебных званий, у Светланы Константиновны еще есть статус Почетного гражданина Чистополя — так много сделала она для этого города, который полвека назад стал ей второй родиной. Доктор показывает нам внушительную папку, где собраны различные грамоты, благодарности, почетные дипломы и прочие документы, подтверждающие вклад в общественную деятельность. Среди них видим несколько благодарственных писем от местных правоохранительных органов. Спрашиваем: а это как получилось?

«Неблагополучный ребенок — это не приговор»

Деятельная и сострадающая, Светлана Константиновна старается много работать с неблагополучными семьями и как может помогает вытягивать детей с социального дна. Уверенно говорит: неблагополучный ребенок — это не приговор, адресная работа и индивидуальный подход могут творить чудеса. Рассказывает, что есть множество примеров, когда подросток из неблагополучной семьи, стоящий на учете, вырастает в добропорядочного и прекрасно адаптированного человека. Но для этого нужно проделать огромную работу — и занимается этим комиссия по делам несовершеннолетних. В которую, как читатель наверняка догадался, входит в Чистополе и Светлана Константиновна. А еще она член комиссии при главе района по работе с неблагополучными и малообеспеченными семьями.

— Я больше люблю помогать тем, кому особенно нужна помощь. Дети, которые нуждаются, — мне казалось, что я всегда буду им нужна. В нашей поликлинике очень хорошая социальная служба, врачи знают психологию этих детей, знают к ним подход. Ведь если перед нами обычный ребенок — работа с ним строится по привычному образцу в 99% случаев. А если семья неблагополучная (например, пьющая или очень бедная) — там надо разбираться и в психологии ребенка, и в родительских триггерах. Надо раскопать, как на них влиять, через какие понятия и убеждения. Надо им психологически помогать, причем все они очень разные. И каждый такой ребенок особенный, но каким бы он ни был — он всего лишь маленький человек, который отчаянно нуждается в помощи, — говорит Светлана Константиновна.

Методы работы с детьми из неблагополучных семей и с трудными подростками подбираются в каждом случае свои. Члены комиссии внимательно опрашивают, с кем дружит ребенок, чем увлекается — иногда дети ходят на кружки, и тогда приходится налаживать контакт с преподавателями и там. Светлана Константиновна рассказывает: если в семье к ребенку совершенно нет внимания, хорошо, если у него есть хорошие друзья. В семьях друзей они могут напитываться правильными установками и правильной атмосферой — и такое происходит очень часто. А вот если приятели подростка — такие же брошенные дети, как он сам (и тоже проходят комиссии по делам несовершеннолетних), дело сильно осложняется.

— У нас же в Чистополе здесь все на виду. И мы стараемся работать тактично, чтобы не обидеть ребенка. Ведь наша задача — вытащить его из этого положения, а не затолкать глубже в эти проблемы. Мы знаем каждого нашего хулигана. И поверьте, так бывает волнительно и приятно, когда мы видим, как они встают на ноги, вырастают и становятся хорошими, уважаемыми людьми! — рассказывает доктор.

«Мы открыли первый такой садик, и он полностью себя оправдывает»

И тут мы плавно подходим к тому, чем же занимается сегодня отделение в поликлинике, которым она заведует. Если вкратце — организацией медицинского наблюдения, профилактики и контроля за работой детских учреждений. И в этом направлении, гордо объясняет Светлана Константиновна, сделано уже тоже очень много!

— Например, мы отвечаем за прием детей по состоянию здоровья в дошкольные заведения. Я развиваю работу по открытию детских садиков или групп в них для детей с определенными проблемами здоровья. Например, мы уже открыли в Чистополе первый детский сад для детей с нарушениями зрения. Этот садик выиграл грант, на деньги с него закупил новейшее физиотерапевтическое оборудование, и детишки там получают помощь офтальмолога, занимаются, за ними правильно ухаживают, с учетом их патологии. Нигде в республике такого до нас не было, мы открыли первый такой садик, и он себя полностью оправдывает. Моя мечта — чтобы реабилитация детей была на уровне, максимально возможном в этих условиях. Допустим, помощь окулиста: разве мама может столько сделать в этих условиях? А у нас дети выходят из этого детсада зрячие! Мы даже не думали, что будет такой эффект.

Доктор опять благодарит Чистополь — за то, что в городе очень плотно налажена связь между органами образования, здравоохранения и социальной защиты. На любое совещание приглашаются представители всех трех этих направлений — и когда речь идет о детях, от медиков, как правило, на эти совещания идет Светлана Константиновна. Буквально за пару часов до нашего визита она, к примеру, закончила формировать распорядок совещаний и обучения по поводу летнего отдыха детей. Ведь вопросов там много — от организации лагерей до профилактики травматизма и несчастных случаев.

У медиков детской поликлиники налажена тесная связь с педагогами: врачи выходят в школы, занимаются там профилактикой заболеваний, читают лекции, рассказывают о здоровом образе жизни. Светлана Константиновна уверена: эта работа должна вестись постоянно, ведь, согласно банальному, но верному изречению, болезнь легче предупредить, чем излечить.

У медиков детской поликлиники налажена тесная связь с педагогами.

Следующая профессиональная цель нашей героини — продолжить работу по созданию специализированных детских садов, а в обычных садиках — открывать разные группы здоровья. Например, уже есть в Чистополе группы для часто болеющих детей (ЧБД).

— Это дети, которые часто болеют. В садике с группой по ЧБД другие условия. У них другой распорядок дня, им делают массаж, за ними постоянно следит доктор — есть стандарты работы для таких групп, и их открытие себя полностью оправдывает — за несколько лет иммунитет ребенка укрепляется. Все это совместная работа с органами образования, а я от медицинской организации эти вопросы курирую. Помогают в этом все — и администрация района, и руководители образования, и наши врачи, конечно же. У нас к каждому садику прикреплен врач, в каждой школе есть фельдшер.

«Надо жить, двигаться, развиваться!»

Не миновала Светлану Константиновну и пандемия:

— Я очень тяжело переболела коронавирусом. Началось это 5 ноября 2020 года — упала прямо в кабинете, пока вела прием. Меня сразу на скорой увезли в больницу, под кислород. Было так тяжело, что меня через два дня перевели в Казань — я два месяца была на кислороде. Еле справилась и безмерно благодарна медикам, которые меня лечили, и медицинскому руководству республики. Когда вышла из больницы, мне хотели продлить больничный. Но я сразу вышла в поликлинику: мозг должен работать!

Последствия болезни чувствуются и по сей день — у доктора подсевший голос. Из-за этого она, например, уменьшила количество занятий, которые традиционно вела в местном медицинском колледже. Но вот буквально пару недель назад дочитала цикл из восьми лекций о неотложной помощи в Чистопольском филиале Института экономики, управления и права. Время идет, медицина меняется, и Светлана Константиновна идет вслед за ней. У нее высшая квалификационная категория, она постоянно учится, слушает лекции и присутствует на конференциях, следует за медицинской наукой.

Когда вышла из больницы, мне хотели продлить больничный. Но я сразу вышла в поликлинику: мозг должен работать!

Энергия этой красивой, подтянутой и сильной женщины поражает. А она улыбается:

— Я понимаю, что уже очень долго работаю. Дочки говорят: «Хватит уже, сколько можно, скоро правнуки появятся». А я им отвечаю: «Вот пусть мне сначала правнуков этих приведут — а потом я подумаю». Внучка у меня медицинский университет оканчивает, недавно замуж вышла. Вот жду — может, действительно правнуки скоро появятся. Но я люблю, когда у меня много дел. И главное — чтобы постоянно было много нового. Не могу без этого, мне надо, чтобы двигалось все! Надо жить, двигаться, развиваться!