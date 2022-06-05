Эксперт назвал особенности иммунитета человека после перенесенного коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

Человек будет обладать более стойким иммунитетом, если он переболел коронавирусом в более явной форме. В случае, если инфекция не проявила симптомов, то возникнет менее устойчивый эффект. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.

— Такое бывает, когда ПЦР — положительный, а заболевания как такового не было. Такое дает иммунитет слабее, — приводит слова специалиста Ura.ru.



Фото: Ринат Назметдинов

Как пояснил Крючков, в среднем иммунитет к коронавирусу у человека сохраняется в течение пяти месяцев после перенесенного заболевания. Однако повторно заразиться инфекцией возможно и более, чем через год.



Недавно глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об угрозе появления более заразного штамма COVID-19. По его словам, говорить о завершении пандемии пока что рано.

Диана Жиленкова