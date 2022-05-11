Главное за выходные: Путин назначил врио четырех областей, умер первый президент Украины Леонид Кравчук
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 11 мая:
- Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Врио губернатора Саратовской области назначен Роман Бусаргин. Временно исполняющим обязанности главы соседней с Татарстаном Марий Эл стал Юрий Зайцев. Томскую область временно возглавит Владимир Мазур. Врио губернатора Кировской области назначен Александр Соколов. Руководителя Росстата Павла Малкова назначили временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.
- Первый президент Украины Леонид Кравчук умер после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.
- 10 мая к исполнению обязанностей президента Венгрии приступила Каталин Новак, ставшая первой в истории страны женщиной на этом посту. Ее предшественник Янош Адер, который был главой государства последние 10 лет, передал Новак ключи от официальной резиденции — дворца Шандора в Будапеште. До того как стать президентом Венгрии, Новак занимала пост министра по делам семьи, молодежи и международных отношений. Также она работала в МИД, избиралась в парламент депутатом от партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и входила в ее руководство.
- 9 мая президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он пожелал мира, счастья и жизненного оптимизма. Вечером в Казани прогремел праздничный салют.
- В России в акции «Бессмертный полк», проходившей 9 мая, участвовали более 12 миллионов человек. В этом году акция состоялась в традиционном формате после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. В Татарстане в День Победы в акции приняли участие 369 400 человек.
- Московское «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» в заключительном матче турнира «Финал шести», проходившем в Казани. Столичный клуб стал чемпионом России по волейболу сезона-2021/22. Игра завершилась со счетом 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9) в пользу москвичей.
- В Польше напали на российского посла Сергея Андреева — его облили красной краской в момент возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. Он сообщил, что серьезно не пострадал. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что это нападение отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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