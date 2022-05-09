В Казани прошел салют в честь Дня Победы — в центре города наблюдаются пробки

Фото: Василий Иванов

В Казани прогремел праздничный салют в честь Дня Победы. Посмотреть его можно было с Кремлевской набережной, площадки у Центра семьи «Казан» и площади Тысячелетия.

В центре столицы Татарстана к вечеру образовались пробки. Вероятно, это связано с тем, что многие жители и гости города съехались в центр, чтобы посмотреть на салют над Казанкой.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы наблюдаются на улицах Карла Маркса, Батурина, Саид-Галеева, Профсоюзной, Чернышевского, Бурхана Шахиди, Нагорной, Подлужной, Дзержинского. Затруднено движение на улицах Большой Красной, Жуковского, а также на Кремлевской дамбе.



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Кроме того, в Казани все еще недоступно движение по некоторым улицам. До 8.00 вторника, 10 мая, в городе ограничено движение на площади Тысячелетия, улицах Ташаяк, Право- и Лево-Булачной, Кремлевской набережной, Декабристов и по Кремлевской дамбе в обоих направлениях.



О том, как проходил День Победы в столице Татарстана, можно посмотреть в репортаже «Реального времени».

Сегодня после двухлетнего перерыва на онлайн-формат из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» вернулся на улицы Казани. Жители города начали шествие в 15.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Оно завершилось на площади Тысячелетия. В акции приняли участие 170 тысяч человек. В Набережных Челнах участие в акции «Бессмертный полк» приняли 76 тысяч граждан.

Дарья Акимова