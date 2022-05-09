Минниханов поздравил татарстанцев с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он пожелал мира, счастья и жизненного оптимизма.

— Великая Победа — это историческая вершина величия нашего Отечества, нетленный символ твердости и стойкости народного духа, яркий пример торжества правды и справедливости над силами зла и беззакония. Будучи неразрывно связан с прошлым, настоящим и будущим нашей страны, День Победы прочно запечатлен в памяти послевоенных поколений, зримо воплощен в бронзе и граните многочисленных памятников, названиях городов, сел и улиц, экспозициях музеев и панорам, — говорится в поздравлении Минниханова.

Президент Татарстана обратил внимание, что Вторая мировая война стала «наистрашнейшей катастрофой в истории человечества», она нанесла невосполнимый ущерб многим государствам и народам.

Фото: Максим Платонов

— Свыше семисот тысяч наших земляков с оружием в руках защищали Родину: более половины из них не вернулись домой. Не все из них удостоились высоких наград, но каждый внес свой весомый вклад в священное дело разгрома фашизма. Золотыми буквами вписаны в историю Великой Победы имена Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гани Сафиуллина, Николая Столярова, Фарида Фаткуллина, Бориса Кузнецова, Гази Загитова, Михаила Симонова и многих других татарстанцев, — напомнил Минниханов.



Он отметил, что огромной благодарности заслуживают труженики тыла, «ковавшие в заводских цехах грозное оружие Победы и снабжавшие сельскохозяйственной продукцией сражающуюся страну». Минниханов также напомнил, что одним из весомых признаний их подвига стало присвоение Казани заслуженного звания «Город трудовой доблести».

Фото: Максим Платонов

— В наше непростое время особенно важно следовать идеалам, завещанным нам поколением победителей. Сегодня татарстанцы — внуки и правнуки ветеранов — честно выполняют свой воинский долг, отстаивают интересы нашего многонационального Отечества, в том числе в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Убежден, что каждый из них осознает ту высокую степень ответственности, которая возложена на нас самой историей, — напомнил о событиях сегодняшних дней Минниханов.

По словам президента Татарстана, итоги Великой Отечественной войны «вселяют уверенность в неотвратимость наказания для всех, кто насаждает «коричневую», нацистскую идеологию, в какие бы светлые одежды они ни рядились, кто попирает неотъемлемые права и свободы граждан, разжигает ненависть и вражду между народами».

— Уверен, что, как и в победном 1945-м, история сделает свой справедливый, единственно правильный выбор, вновь доказав, что абсолютному злу, каковым является нацизм, не должно быть места в современном мире, — заявил Минниханов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Он пожелал ветеранам Великой Отечественной войны и труда здоровья и благополучия. Всем ныне живущим он пожелал новых успехов «в деле укрепления обороноспособности, экономического и культурного развития страны».

В Татарстане по состоянию на 4 мая 2022 года проживают 17 938 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них непосредственно участников боевых действий — 266. Еще 88 человек — ветераны, не входившие в состав действующей армии. Тружеников тыла в Татарстане насчитывается 12 884.



Татьяна Демина