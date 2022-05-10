Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и стало чемпионом мужского чемпионата России по волейболу
Московское «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» в заключительном матче турнира «Финал шести», проходившем сегодня в Казани. Столичный клуб стал чемпионом России по волейболу сезона-2021/22.
Игра завершилась со счетом 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9) в пользу москвичей.
«Динамо» стало чемпионом второй год подряд и четвертый раз в истории. До этого команда выигрывала чемпионат России в 2006, 2008 и 2021 годах.
Сегодня «Зенит-Казань» обыграл петербургский «Зенит» в заключительной игре турнира «Финал шести». Таким образом он стал бронзовым призером чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Накануне Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в полуфинальном матче «Финала шести». Игра завершилась со счетом 3:1 (25:21, 25:18, 19:25, 25:23) в пользу московской команды.
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