Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и стало чемпионом мужского чемпионата России по волейболу

Московское «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» в заключительном матче турнира «Финал шести», проходившем сегодня в Казани. Столичный клуб стал чемпионом России по волейболу сезона-2021/22.

Игра завершилась со счетом 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9) в пользу москвичей.

«Динамо» стало чемпионом второй год подряд и четвертый раз в истории. До этого команда выигрывала чемпионат России в 2006, 2008 и 2021 годах.

Сегодня «Зенит-Казань» обыграл петербургский «Зенит» в заключительной игре турнира «Финал шести». Таким образом он стал бронзовым призером чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Накануне Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в полуфинальном матче «Финала шести». Игра завершилась со счетом 3:1 (25:21, 25:18, 19:25, 25:23) в пользу московской команды.

Дарья Акимова