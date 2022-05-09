Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов в Варшаве
В Польше напали на российского посла Сергея Андреева — его облили красной краской, об этом сообщает «РИА Новости».
Посла России в Польше облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
В апреле в Литве неизвестные залили краской памятники, находящиеся в местах захоронений в Шете Кедайнского района и Куркляе Аникщяйского района. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литвы.
комментарии
Террористические акты против государственных чиновников, травля всех, кто не разделяет марксистскую точку зрения и т.д.
Чем эта марксистская бесовщина закончилась знает каждый образованный человек.
На фоне фашистско-польской погани ,которые совершили это преступление.
Янина