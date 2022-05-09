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Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов в Варшаве

13:10, 09.05.2022 5
Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов в Варшаве
Фото: кадр видео

В Польше напали на российского посла Сергея Андреева — его облили красной краской, об этом сообщает «РИА Новости».

Посла России в Польше облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

В апреле в Литве неизвестные залили краской памятники, находящиеся в местах захоронений в Шете Кедайнского района и Куркляе Аникщяйского района. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литвы.

Маргарита Головатенко
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 13:34
    Надо Отозвать всех наших дипломатов и послов из Польши . Нет места дипломатии , там где бесы снуют
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    Анонимно 13:59
    Всё это - русофобия - очень напоминает беснование марксистов в начале 20 века в России.
    Террористические акты против государственных чиновников, травля всех, кто не разделяет марксистскую точку зрения и т.д.
    Чем эта марксистская бесовщина закончилась знает каждый образованный человек.
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  • Анонимно 13:53
    Всем россиянам! Это сделали украинцы, мы, поляки, не подписываемся под этим позорным актом, сочувствую послу. От имени поляков ИЗВИНИТЕ! Украинцы сделали это!
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  • Анонимно 14:12
    Российский дипломат вёл себя достойно !
    На фоне фашистско-польской погани ,которые совершили это преступление.
    Янина
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  • Анонимно 14:16
    Я из Польши, там нет ни одного польского флага, они украинские!!
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