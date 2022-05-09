Захарова заявила, что нападение на посла России в Варшаве отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма
Нападение на посла России в Варшаве Сергея Андреева отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Представитель министерства упомянула случаи сносов памятников героям Второй мировой войны и осквернение могил.
По ее словам, все эти инциденты, включая срыв церемонии возложения цветов «в святой для каждого порядочного человека день», доказывают — «на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», сообщает RT.
На российского посла Сергея Андреева в Польше напали сегодня. Его облили красной краской, когда он попытался возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
комментарии
Пещерная русофобия процветает и развивается.
Положение русские в современной Западной Европе становятся похоже на положение евреев в Западной Европе в 1920-е - 1930-е годы.
Кто-то опять ищет врага, козла отпущения, который должен быть виноватым во всех грехах.
И назначили русских.