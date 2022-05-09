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Захарова заявила, что нападение на посла России в Варшаве отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма

14:35, 09.05.2022 2
Захарова заявила, что нападение на посла России в Варшаве отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма
Фото: mid.ru

Нападение на посла России в Варшаве Сергея Андреева отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Представитель министерства упомянула случаи сносов памятников героям Второй мировой войны и осквернение могил.

По ее словам, все эти инциденты, включая срыв церемонии возложения цветов «в святой для каждого порядочного человека день», доказывают — «на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», сообщает RT.

На российского посла Сергея Андреева в Польше напали сегодня. Его облили красной краской, когда он попытался возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:44
    "Реинкарнация" не только фашизма, но и нацизма.
    Пещерная русофобия процветает и развивается.
    Положение русские в современной Западной Европе становятся похоже на положение евреев в Западной Европе в 1920-е - 1930-е годы.
    Кто-то опять ищет врага, козла отпущения, который должен быть виноватым во всех грехах.
    И назначили русских.

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  • Анонимно 15:38
    Ужас!!!
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