Захарова заявила, что нападение на посла России в Варшаве отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма

Нападение на посла России в Варшаве Сергея Андреева отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.



Представитель министерства упомянула случаи сносов памятников героям Второй мировой войны и осквернение могил.

По ее словам, все эти инциденты, включая срыв церемонии возложения цветов «в святой для каждого порядочного человека день», доказывают — «на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», сообщает RT.

На российского посла Сергея Андреева в Польше напали сегодня. Его облили красной краской, когда он попытался возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Маргарита Головатенко