Более 12 миллионов россиян приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Фото: Ринат Назметдинов

В России в акции «Бессмертный полк», проходившей 9 мая, поучаствовали более 12 миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД страны Ирину Волк.

В этом году акция состоялась в традиционном формате после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. В 2020 и 2021 годах она проводилась в онлайн-формате. По данным МВД, в Москве и Санкт-Петербурге в этому году в шествии приняли участие более миллиона человек в каждом городе.

Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. В 2019 году в шествиях в более чем трех тысячах городах и населенных пунктах России приняли участие свыше 10 миллионов человек.

Фото: Ринат Назметдинов

Накануне «Бессметный полк» прошел и в Казани. Жители города начали шествие в 15.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Оно завершилось на площади Тысячелетия. В акции приняли участие 170 тысяч человек. В целом по Татарстану число участников акции превысило 369 тысяч.



Очное участие вчера в московском шествии «Бессмертный полк» принял в День Победы и президент России Владимир Путин. Глава государства нес портрет своего отца-фронтовика.

Дарья Акимова