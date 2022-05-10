Путин подписал указы о назначении врио глав Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей.

Так, врио губернатора Саратовской области назначен Роман Бусаргин. Он возглавлял правительство региона. Родился в 1981 году.

Фото: vk.com/rbusargin

Временно исполняющим обязанности главы соседней с Татарстаном Марий Эл стал Юрий Зайцев. Ему 51 год, до этого он возглавлял правительство Калмыкии. Представление Зайцева пройдет в среду.



Фото: elista.org

Томскую область временно возглавит Владимир Мазур. Ранее был заместителем начальника управления Кремля по внутренней политике.

Фото: vk.com/ghest_tomsk

Врио губернатора Кировской области назначен Александр Соколов. Ему 51 год, до этого он работал в Управлении президента по обеспечению деятельности Госсовета России.

Фото: kremlin.ru

Руководителя Росстата Павла Малкова назначили временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.

Фото: rosstat.gov.ru

Сегодня об отставке объявили сразу несколько глав российских регионов. Первым стал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он заявил, что его решение поддержал президент страны Владимир Путин.



Следом за Жвачкиным об отставке сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он намерен продолжить работу на федеральном уровне. Об отставке сообщил и губернатор Саратовской области Валерий Радаев, который занимал этот пост 10 лет.

Сегодня же губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил, что не планирует выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

Последним заявил, что подает в отставку, глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он также обратился к Путину с просьбой принять его отставку.

Дарья Акимова