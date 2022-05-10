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Скончался первый президент Украины Леонид Кравчук

20:58, 10.05.2022
Скончался первый президент Украины Леонид Кравчук
Фото: wikipedia.org

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер сегодня после продолжительной болезни. Ему было 88 лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин под Ровно на Украине. Политическую карьеру начинал с должности помощника секретаря Черновицкого обкома Коммунистической партии Украины. 1 декабря 1991 года был избран президентом Украины на первых прямых президентских выборах, а спустя неделю после этого он подписал Беловежские соглашения. Занимал эту должность до 1994 года.

С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

4 мая умер первый глава независимой Белоруссии, один из авторов Беловежских соглашений, констатировавших распад СССР, — Станислав Шушкевич. Ему было 87 лет. С 1991 по 1994 год он был председателем Верховного Совета Белоруссии.

Дарья Акимова
Общество

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