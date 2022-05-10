Скончался первый президент Украины Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер сегодня после продолжительной болезни. Ему было 88 лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин под Ровно на Украине. Политическую карьеру начинал с должности помощника секретаря Черновицкого обкома Коммунистической партии Украины. 1 декабря 1991 года был избран президентом Украины на первых прямых президентских выборах, а спустя неделю после этого он подписал Беловежские соглашения. Занимал эту должность до 1994 года.

С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

4 мая умер первый глава независимой Белоруссии, один из авторов Беловежских соглашений, констатировавших распад СССР, — Станислав Шушкевич. Ему было 87 лет. С 1991 по 1994 год он был председателем Верховного Совета Белоруссии.



Дарья Акимова