Почти 370 тысяч татарстанцев приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане в День Победы в акции «Бессмертный полк» приняли участие 369 400 человек. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

В Казани в шествии участвовали 170 тысяч человек. Жители столицы Татарстана вышли на улицы с портретами родственников, участвующих в Великой Отечественной войне, после двухлетнего перерыва на онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.

Среди участников акции «Бессмертный полк» в Казани был и президент Татарстана Рустам Минниханов. В руках он нес портрет своего дяди, участника Великой Отечественной войны Галимзяна Миннихановича Минниханова. Видеороликам с шествия он поделился в своем личном telegram-канале.

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ, Герой Труда России Минтимер Шаймиев присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн». Он разместил фотографию своего отца Шагишарипа Шаймухамматовича Шаймиева, которого призвали на войну в 1941 году.

Как проходила акция «Бессмертный полк» на улицах Казани — в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина