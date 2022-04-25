Главное за выходные: Макрон победил на выборах президента Франции, «Рубин» обыграл «Арсенал»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 25 апреля:
- Во Франции прошел второй и решающий тур президентских выборов. После завершения основного подсчета голосов нынешний глава государства Эммануэль Макрон набрал 58,55% голосов, а лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 41,45%. Окончательные итоги будут подведены Конституционным советом страны в середине недели.
- Казанский «Рубин» обыграл тульский «Арсенал» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0, что стало первой победой клуба за последние шесть туров. Единственный гол в матче на 22-й минуте забил полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий. Казанский клуб поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
- На территорию села Отрадное в Белгородской области упал снаряд со стороны Украины. В результате происшествия никто не пострадал, каких-либо повреждений зданий не обнаружили. По данному факту председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
- Российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард». Как рассказал генеральный конструктор и глава ракетного центра им. Макеева, который выступает разработчиком, Владимир Дегтярь, ракетный комплекс может обеспечить траекторию вокруг земного шара. А глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что «Сармат» обеспечит безопасность России на несколько десятков лет.
- Казанский УНИКС разгромил саратовский «Автодор» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Домашний матч завершился со счетом 106:76. Самыми результативными игроками казанской команды стали О’Джей Мэйо (16 очков; 2 подбора; 2 перехвата), Лоренцо Браун (14 очков; 2 подбора; 8 передач; 3 перехвата; 1 блок-шот) и Желько Шакич (14 очков; 2 подбора; 1 перехват).
- В Курской области пропускной пункт на российско-украинской границе в Глушковском районе вновь подвергся обстрелу из минометов со стороны Украины. В результате инцидента никто не пострадал, однако после обстрела загорелось помещение Россельхознадзора. После этого Следком возбудил уголовное дело.
Диана ЖиленковаОбществоСпортФутболПроисшествияБаскетболВластьПромышленностьОПК Татарстан
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