МВД Франции: после подсчета 100% голосов Макрон победил на президентских выборах

После завершения основного подсчета голосов во втором туре выборов президента Франции лидерство сохранилось за нынешним главой государства Эммануэлем Макроном. Он набрал 58,55% голосов, сообщает Министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, другой кандидат на должность президента, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов. Как отметили в МВД, «из-за округления данных до сотых процента итоговый уровень обработки может не доходить до 100%».

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Ожидается, что окончательные итоги будут подведены Конституционным советом Франции в середине недели. Пока что явка на выборах оценивается в 71,99%, что стало одним из наиболее низких показателей явки за всю историю вторых туров президентских выборов в стране, передает ТАСС.

Накануне еще до завершения подсчета голосов Ле Пен признала свое поражение. Она отметила, что будет по-прежнему выполнять свои обязательства перед французами.

Макрон лидировал на выборах и в первом туре, когда набрал 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Также на должность президента страны баллотировались глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон (21,95%), основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур (7,07%) и кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс (4,78%).



Таким образом, Макрон остается на посту президента Франции еще на ближайшие пять лет. Это его второй президентский срок. В предыдущий раз он победил на выборах главы государства в мае 2017 года, сменив на этой должности Франсуа Олланда.

Диана Жиленкова