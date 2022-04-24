«Рубин» обыграл «Арсенал»

Фото: ФК "Рубин"

Казанский «Рубин» обыграл тульский «Арсенал» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Это первая победа казанцев за последние шесть туров. Встреча прошла в столице Татарстана на стадионе «Ак Барс Арена».

Единственный гол в матче на 22-ой минуте забил казанский полузащитник Александр Ломовицкий.

Фото: ФК «Рубин»

Благодаря этой победе казанцы набрали 29 туров и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

В среду, 20 апреля, «Рубин» уступил «Енисею» в 1/4 финала Бетсити Кубка России. В тот день казанский клуб праздновал свой день рождения. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу противника.

Позднее «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС) по поводу двух судейских решений в матче против «Енисея». Одним из поводов стал возможный офсайд на 32-й минуте в эпизоде со вторым голом противника.

Диана Жиленкова