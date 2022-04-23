УНИКС разгромил «Автодор» в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ
Сегодня УНИКС на своем паркете разгромил саратовский «Автодор» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Казанский клуб выиграл со счетом 106:76.
Самыми результативными игроками команды Велимира Перасовича стали О’Джей Мэйо (16 очков; 2 подбора; 2 перехвата), Лоренцо Браун (14 очков; 2 подбора; 8 передач; 3 перехвата; 1 блок-шот) и Желько Шакич (14 очков; 2 подбора; 1 перехват).
Следующий матч назначен на понедельник, 25 апреля, и пройдет также в казанском «Баскет-холле». Серия проходит до трех побед.
Справка
УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 106:76 (23:18, 33:22, 25:21, 25:15)
23 апреля. «Баскет-холл».
Единая лига ВТБ. Плей-офф, четвертьфинал
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