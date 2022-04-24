Следком России возбудил уголовное дело после обстрела погранпункта в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела пограничного пункта в Курской области по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне. Со стороны Украины из минометных и артиллерийских орудий были обстреляны сотрудники пограничного управления ФСБ по региону, которые охраняли государственную границу России в пункте пропуска «Теткино».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Данное происшествие поручил расследовать председатель Следкома Александр Бастрыкин. Следователям необходимо привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления.

Это уже не первый подобный инцидент в Курской области. Например, на прошлой неделе пограничный пункт пропуска был обстрелян в деревне Гордеевка.

Диана Жиленкова