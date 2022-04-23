В Курской области пропускной пункт вновь подвергся обстрелу со стороны Украины

В Курской области пропускной пункт на российско-украинской границе в Глушковском районе подвергся обстрелу из минометов со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших в результате инцидента нет. Однако после обстрела также загорелось помещение Россельхознадзора, передает ТАСС.

На прошлой неделе обстрелу подвергся пограничный пункт в деревне Гордеевка Курской области. Аналогичный инцидент произошел в Кореневском районе региона, по данному факту возбуждено уголовное дело.

С 11 апреля в Курской области ввели желтый (высокий) уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.



Татьяна Леухина