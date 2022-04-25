Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела территории вблизи села в Белгородской области

По факту обстрела территории вблизи села Отрадное в Белгородской области возбудят уголовное дело. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Следователям предстоит расследовать данное происшествие, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, которые причастны к совершению преступления, сообщает пресс-служба Следкома.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне на территорию села Отрадное в Белгородской области упал снаряд со стороны Украины. Как рассказал глава района Владимир Перцев, пострадавших, а также каких-либо повреждений зданий нет. Ситуация в селе спокойная.

Также вчера ведомство возбудило уголовное дело после обстрела пограничного пункта в Курской области по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Инцидент произошел в субботу, 23 апреля.



Диана Жиленкова