В Белгородской области на поле у села Отрадное упал снаряд со стороны Украины

Фото: скриншот видео Минобороны России

На территорию села Отрадное в Белгородской области прилетел снаряд со стороны Украины. Об этом сообщил глава района Владимир Перцев.

Он уточнил, что снаряд попал в поле, а не на кладбище, как пишут некоторые СМИ. В результате инцидента никто не пострадал. Каких-либо повреждений зданий не выявлено.

— Ситуация в селе спокойная. Об этом в своем обращении с места падения снаряда рассказывает глава администрации Краснооктябрьского поселения Иван Григорьевич Кравченко, — приводит слова Перцева RT.

На этой неделе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что со стороны Украины было обстреляно расположенное возле границы село Головчино. В результате происшествия пострадала местная жительница, ей оказали медицинскую помощь в экстренном порядке.

Накануне вновь подвергся обстрелу со стороны Украины пропускной пункт в Курской области. Раненых и погибших в результате атаки нет.

Диана Жиленкова