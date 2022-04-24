Ракету «Сармат» могут оснастить гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард»
Российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард». Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев.
— С созданием «Авангарда» создана новая эра — эра гиперзвукового оружия. Сегодня ни у кого в мире [подобных комплексов], стоящих на боевом дежурстве нет, а у нас есть, — приводит его слова «Интерфакс».
Как отметил Каракаев, в основе «Сармата» лежит носитель, который намного мощнее, чем у «Авангарда». Кроме того, ракетный комплекс может обеспечить траекторию вокруг земного шара.
— И можно, если цель находится в южной части, с севера атаковать, если цель находится на севере, можно атаковать с юга, — заявил генеральный конструктор и глава ракетного центра им. Макеева, который выступает разработчиком «Сармата», Владимир Дегтярь.
Несколько дней назад в Министерстве обороны России сообщили об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк. По данным ведомства, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке. Ожидается, что по окончании испытаний «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.
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