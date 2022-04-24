Ракету «Сармат» могут оснастить гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард»

Фото: скриншот видео Минобороны России

Российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард». Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев.

— С созданием «Авангарда» создана новая эра — эра гиперзвукового оружия. Сегодня ни у кого в мире [подобных комплексов], стоящих на боевом дежурстве нет, а у нас есть, — приводит его слова «Интерфакс».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Как отметил Каракаев, в основе «Сармата» лежит носитель, который намного мощнее, чем у «Авангарда». Кроме того, ракетный комплекс может обеспечить траекторию вокруг земного шара.



— И можно, если цель находится в южной части, с севера атаковать, если цель находится на севере, можно атаковать с юга, — заявил генеральный конструктор и глава ракетного центра им. Макеева, который выступает разработчиком «Сармата», Владимир Дегтярь.

Несколько дней назад в Министерстве обороны России сообщили об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк. По данным ведомства, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке. Ожидается, что по окончании испытаний «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.



Диана Жиленкова