Рогозин: «Сармат» обеспечит безопасность России на несколько десятков лет

Фото: Олег Тихонов (архив)

Ракетный комплекс «Сармат» может обеспечить безопасность России в ближайшие 30—40 лет. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, в ближайшие десятилетия США не удастся сделать что-либо, что «могло бы поставить под сомнение наши возможности». Американские системы противоракетной обороны не успеют среагировать на заход «Сармата» в космос.

Фото: скриншот видео Минобороны России

— А уж ловить его дальше практически невозможно. Это ракета, которая обладает уникальными характеристиками неуязвимости, — приводит слова Рогозина «Интерфакс».

Сегодня командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев сообщил, что ракету «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард».



Успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты состоялся несколько дней назад с космодрома Плесецк. Ожидается, что по окончании испытаний «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.



Диана Жиленкова