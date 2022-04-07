Главное к утру: ускорение годовой инфляции до 16,7%, Казань примет чемпионат России по плаванию
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 7 апреля:
- В России инфляция с 26 марта по 1 апреля ускорилась до 16,7% в годовом выражении против 15,66% неделей ранее. Недельная инфляция продолжила замедляться и составила 0,99% после 1,16% неделей ранее. По данным Росстата, рост цен на непродовольственные товары продолжил замедляться — до 0,9%, продовольственные товары за указанный период подорожали на 1,22%.
- В Казани с 24 по 29 апреля во Дворце водных видов спорта пройдет чемпионат России по плаванию. Столицу Татарстана будет представлять 21 пловец. На соревнования заявились более 700 спортсменов, среди которых двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Климент Колесников.
- В Казахстане снимают ограничения по пересечению границы с Россией в сухопутных пунктах пропуска с 11 апреля. Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением. При этом требование об обязательном предъявлении справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа о прохождении полного курса вакцинации сохраняется.
- «КАМАЗ» проиграл волгоградскому «Ротору» в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра в Челнах завершилась со счетом 0:2. «КАМАЗ» заработал 34 балла и расположился на 16-й строчке. «Ротор», набравший 30 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице.
- В Татарстане из-за обильного таяния снега на реке Свияге повысился уровень воды и оказались подтоплены два низководных моста вблизи сел Кият и Черки-Кильдуразы Буинского района. Перелив воды через мост у села Кият составил 10 см. В населенном пункте проживают 759 человек. Объездной путь осуществляется по маршруту Кият — Тоншерма — Буинск. Подтопление села не прогнозируется, водоснабжение производится в обычном режиме.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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