В Татарстане паводковые воды подтопили два моста

В Татарстане из-за обильного таяния снега на реке Свияге повысился уровень воды и оказались подтоплены два низководных моста вблизи сел Кият и Черки-Кильдуразы Буинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Перелив воды через мост у села Кият составил 10 см. В населенном пункте проживают 759 человек. Объездной путь осуществляется по маршруту Кият — Тоншерма — Буинск. Подтопление села не прогнозируется, водоснабжение производится в обычном режиме.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Перелив воды над мостом вблизи села Черки-Кильдуразы составил 5 см. Подъехать к населенному пункту возможно через Фролово и Черки-Дюртили. В зону подтопления село с 284 жителями не попадает.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера военные инженеры Казанского высшего танкового командного училища провели подрывы льда на затороопасных участках реки Берли в селе Бурундуки в Татарстане. Заявки на проведение взрывных работ поступили заблаговременно от глав нескольких районов Татарстана. Мероприятия по подрыву льда будут выполнять исходя из оперативной обстановки, в период вскрытия рек.



Татьяна Леухина